Domani 14° Congresso FUPI-CSdL, sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti".

Terzo appuntamento del ciclo congressuale CSdL, è il 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego (FUPI), in calendario domani sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti." Sono 35 i delegati della Federazione, in rappresentanza di 546 iscritti, eletti nel corso di 22 assemblee. Il 70% dei delegati sono donne. La parola d'ordine, ha spiegato nel corso di "CSdL Informa" il Segretario FUPI Antonio Bacciocchi, sta a significare "la necessità di valorizzare e riconoscere il ruolo dei dipendenti pubblici, che - come ha dimostrato anche la pandemia - svolgono un ruolo fondamentale per la collettività, assicurando i servizi pubblici essenziali, a partire dalla sanità, dalla scuola, i trasporti, l'energia e le utenze. I lavoratori, che operano non per finalità di mero guadagno economico ma per il bene della cittadinanza - vanno rimessi al centro di una PA che rappresenta una delle risorse più importanti del paese. In tal senso è anche necessario superare alcuni luoghi comuni che ancora resistono." I lavori prevedono nella seduta del mattino la relazione del segretario uscente Antonio Bacciocchi, il saluto del Segretario FPI-CDLS, il dibattito dei delegati. Il programma del pomeriggio prevede la prosecuzione del dibattito, le conclusioni del Segretario Generale CSdL, l'approvazione del documento finale e la elezione del Consiglio dei Rappresentanti FUPI (Direttivo).

