Domani 15° Congresso FULI-CSdL, sul tema “Ripartire dai diritti”

Si conclude domani con il 15° Congresso FULI, la Federazione Unitaria Lavoratori Industria, il ciclo dei Congressi di Federazione della CSdL. “Ripartire dai Diritti”, è il tema dell’assise congressuale, che si svolge per l’intera giornata di domani sempre al Palace Hotel di Serravalle. Il programma del mattino prevede la relazione introduttiva del Segretario uscente Agostino D’Antonio, gli interventi di saluto e il dibattito, che prosegue anche nel pomeriggio. Sono 139 i delegati eletti nelle assemblee precongressuali, in rappresentanza degli oltre duemila iscritti alla Federazione. Dopo gli interventi del Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini e quello conclusivo del Segretario Confederale Enzo Merlini, avverrà l’approvazione del documento finale e la votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della FULI.

Cs CSdL