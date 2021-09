Domani 16° appuntamento di "CSdL Informa"

Sarà dedicata al referendum del 26 settembre sull'interruzione volontaria di gravidanza e ai temi di attualità la puntata di domani di "CSdL Informa", in diretta alle ore 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Come di consueto il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il programma, in cui intervengono un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro Federazioni di categoria: industria, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati. cs CSdL



