Domani 18° appuntamento di "CSdL Informa", sull'avvio del ciclo congressuale CSdL.

Sarà dedicata all'avvio del ciclo congressuale della CSdL la puntata n. 18 di "CSdL Informa", in programma domani alle ore 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Si inizia con il primo dei Congressi di Federazione, il 14° Congresso FUCS (Federazione Costruzioni e Servizi), in programma Giovedì 21 ottobre sul tema "Il lavoro che dà dignità". Si prosegue poi con: Sabato 23 ottobre 12° Congresso FUPS, Federazione Pensionati, sul tema: "Il valore della solidarietà": Lunedì 25 ottobre 14° Congresso FUPI, Federazione Pubblico Impiego, sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti". Il ciclo congressuale si conclude giovedì 11 e venerdì 12 novembre con il 20° Congresso CSdL, sul tema "Il valore del lavoro." Tutti i congressi si svolgono presso il Palace Hotel di Serravalle. Come di consueto il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il programma "CSdL Informa", in cui intervengono un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro Federazioni di categoria.



