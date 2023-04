Domani 27 aprile l’emissione dei 2 euro commemorativi 2023 “500 anni dalla scomparsa del Perugino”

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà domani 27 aprile, la Moneta commemorativa da 2 euro millesimo 2023, fior di conio, per il “500° anniversario della scomparsa di Perugino”. Pietro Vannucci, detto il Perugino, fu uno dei Maestri del Rinascimento Italiano, un artista che tanto influenzò i suoi contemporanei e le cui opere tutt’oggi incantano chiunque si trovi ad osservarle. La “Madonna con Bambino, San Sebastiano e San Giovanni Battista” realizzata nel 1493 è una pittura ad olio su tavola commissionata da Cornelia Salviati, vedova del mercante fiorentino Giovanni Martini, per la cappella nella chiesa del convento di San Domenico a Fiesole. Restaurata nel 1995, sono considerati significativi colori, luci e prospettiva. Sul dritto della moneta è raffigurata la Vergine Maria con Gesù Bambino, particolare del dipinto “Madonna con Bambino, San Sebastiano e San Giovanni Battista” del Perugino, conservato presso le Gallerie degli Uffizi (Firenze). Completano la moneta a sinistra, in giro, la scritta PERUGINO, le date 1523 e 2023 e in basso la lettera R, identificativo della Zecca di Roma; a destra, in giro, la scritta SAN MARINO e in basso le iniziali dell’autrice Maria Angela Cassol, MAC. In giro le dodici stelle dell’Unione Europea. Tiratura: 56.000 monete fior di conio.

Note tecniche: Valore: €2,00 Parte esterna: rame-nichel Parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel ottone Peso: gr. 8,50 Diametro: mm. 25,75 Spessore: mm. 2,20 Bozzettista: (dritto) Maria Angela Cassol Tiratura: 56.000 monete fior di conio Prezzo di vendita: €18,00 Coniazione: IPZS, Roma Credits: Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi - Su concessione del Ministero della Cultura



