Domani a Ginevra il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini interverrà alla più grande riunione dedicata al mondo del lavoro dell’Organizzazione Internazionale per il Lavoro.

E’ atteso per domani l’intervento del Segretario di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino Teodoro Lonfernini alla Plenaria della 110° Conferenza Internazionale del Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO) a Ginevra. La Conferenza si concentrerà sulla ripresa post pandemia, tutt’altro che terminata, oltre che sugli effetti dell’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina a livello globale e dunque anche sul suo impatto sul mondo del lavoro. Sarà poi affrontato il tema dei Paesi meno sviluppati, che faticano a riprendersi nell’attuale scenario, così come il tema dell’inclusione delle condizioni di lavoro sicure e sane nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali dell'OIL. La Conferenza - che nei giorni scorsi ha affrontato il tema del lavoro minorile, del lavoro dignitoso e dell’economia sociale e solidale - sarà inoltre l’occasione per avviare una discussione sugli apprendistati per la possibile creazione futura di uno standard internazionale, ci sarà il consueto confronto sull'obiettivo strategico dell'occupazione nel quadro del follow-up della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa e verranno esplorati i collegamenti con l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile verso una ripresa che metta al centro l’individuo, nell’ottica di “non lasciare nessuno indietro”. Concetti, questi ultimi, che i Paesi sono esortati a rafforzare, anche a causa delle ultime vicende internazionali, soprattutto nel sostenere le nazioni meno sviluppate.

c.s. Congresso di Stato Repubblica di San Marino