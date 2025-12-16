Domani al centro congressi SGR la finale di Nuove Idee Nuove Imprese

Domani al centro congressi SGR la finale di Nuove Idee Nuove Imprese.

Sono 14 le startup che domani pomeriggio si contenderanno il montepremi di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition, giunta alla ventiquattresima edizione, che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti.



L’evento finale si terrà al Centro Congressi SGR dalle 16:30 e offrirà l’occasione, per le imprese del territorio, di scoprire soluzioni innovative che anticipano i trend di mercato, valutare potenziali partnership e individuare opportunità di investimento nell’ecosistema startup.



I 14 finalisti saliranno sul palco per presentare, in un pitch di pochi minuti, i propri progetti. In palio premi in denaro per un ammontare di 23.000 euro, che saranno assegnati ai progetti selezionati dal Comitato Tecnico e Scientifico, ai quali si aggiungono numerosi benefits messi in palio dai soci e partner di Nuove Idee Nuove Imprese.



Durante l’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone, due ospiti speciali porteranno la loro esperienza imprenditoriale e il loro punto di vista su temi di grande attualità. Si tratta di Marco Ramilli, CEO & Founder di IdentifAi, e di Davide Stefanelli, Presidente di Vem Sistemi ed esperto in finanza aziendale, controllo di gestione e governance d’impresa.



La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhyMLnkkQlwwiftPzeDvZlX73o8KJhY7mYlkx-mdudW8WBw/viewform?usp=dialog





SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.



MAIN PARTNER E SPONSOR - Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Fom Industrie, Gruppo SGR e Studio Skema.



PARTNERS - Nemeni Teneri Capital SG, Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Crédit Agricole Italia.



PATROCINI - Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Nuove Idee Nuove Imprese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: