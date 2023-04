Domani al Parco Ausa di Dogana la festa CSU del 1° maggio

Dopo le serate dedicate ai più giovani, domani va in scena la classica festa del 1° maggio al Parco Ausa di Dogana organizzata dalla CSU. Inizio alle ore 15.00, e nel palco allestito all'interno del Palatenda CSU segue l'intrattenimento con l’orchestra "La Nuova Romagna Folk", il cui programma di musiche e balli prosegue anche dopo cena. Dalle 19.30 fino alle 21.00 si potrà assistere ad una esibizione dei maestri Marta e Valerio Severini della scuola di ballo di Villagrande di Montecopiolo del gruppo "Le sirene danzanti" di Sandra e Mirko Ermeti. Funzioneranno stands gastronomici e la ruota della fortuna per tutta la durata della festa. Durante la giornata si susseguiranno intrattenimenti e attività ludiche rivolti principalmente ai bambini: truccatrice di visi, castello gonfiabile, trampoliere, mago, attività creative e manuali. La CSU invita tutti i lavoratori, i pensionati e i cittadini a partecipare alla festa per celebrare il 1° maggio, che per il secondo anno consecutivo dopo gli anni bui della pandemia torna a svolgersi al Parco Ausa di Dogana. Oltre alla festa, la CSU ricorda che il primo maggio è anche una importante occasione di impegno per tutto il movimento sindacale, e in particolare a sostegno dei seguenti obiettivi: - Per far sì che il DES sia definitivamente abbandonato, per orientarsi su un vero progetto di sviluppo, che rafforzi l'economia reale e l'occupazione di qualità. - Per una politica dei redditi che supporti i cittadini e le famiglie in difficoltà con interventi mirati ed efficaci. - Per una gestione delle utenze chiara e trasparente, concertata con sindacato e Associazioni dei Consumatori: la fatturazione deve rispecchiare i consumi reali. - Per il positivo rinnovo di tutti i contratti scaduti. - Per una maggiore attenzione agli equilibri del bilancio pubblico, per ridurre l'enorme debito pubblico e i costi che ne derivano, e consentire investimenti per lo sviluppo dell'economia reale. - Per una riforma tributaria equilibrata e sostenibile, per una concreta equità fiscale, per i controlli che accertino le reali capacità economiche di tutti contribuenti, mettendo fine all'evasione ed elusione. - Per il recupero delle ingenti risorse dei debitori verso lo Stato. - Per un vero rilancio dell’ISS, per una efficace riorganizzazione della medicina di base e ospedaliera, per dare ai cittadini una sanità efficiente, tempestiva e di qualità, per la riapertura dei centri ricreativi per i pensionati. - Per un rinnovato impegno sul piano internazionale al fine di favorire la pace nelle aree di conflitto, ad iniziare dall'Ucraina; per il rispetto dei diritti umani e dei popoli. - Per la concretizzazione dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea.

Cs - CSU

