Domani al via la prenotazione del pass per la visita pastorale del Santo Padre a San Marino

Domani al via la prenotazione del pass per la visita pastorale del Santo Padre a San Marino.

In riferimento alla prossima visita pastorale del Santo Padre nella Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha il piacere di ricordare che a partire dalle ore 9.00 di domani, giovedì 23 luglio sarà possibile prenotare il proprio pass online per l’accesso a Piazza della Libertà, attraverso il portale Gov.sm, mediante l’applicativo IOL - Istanze OnLine, con precisazione nell’area Eventi e Manifestazioni.

Si segnala che la richiesta di prenotazione sarà possibile solo in orari d’ufficio, ossia dalle 9.00 alle ore 18.00; alla quale verrà fornito un riscontro positivo o meno mediante l’applicativo IOL – Istanze OnLine. Si ricorda che ogni utente registrato potrà richiedere un Pass per sé e per un massimo di tre accompagnatori e verranno assegnati un numero massimo di 500 pass. Si chiede la massima collaborazione a tutti i cittadini al fine di avvisare il Dipartimento Affari Esteri all’indirizzo: visitasantopadre@esteri.sm qualora venga fatta una richiesta di Pass e per qualsiasi tipo di motivo la persona non potrà assistere in presenza all’evento; si chiede la cortesia in tal caso di avvisare il Dipartimento entro il 17 agosto prossimo.

Si ricorda altresì che i restanti 500 Pass per l’accesso alla Piazza della Libertà saranno prenotabili presso le Giunte di Castello, di cui le modalità e le date per la prenotazione saranno comunicate nei prossimi giorni. Per Piazzale Domus Plebis, tutte le informazioni relative ai Pass saranno rese disponibili sul sito della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Come già preannunciato, lungo tutto il restante percorso del Santo Padre, invece, l'accesso sarà libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione, consentendo così a cittadini e visitatori di assistere al passaggio del Pontefice. Per consentire ai cittadini e ai visitatori di organizzare al meglio la propria partecipazione alla visita, il Dipartimento Affari Esteri ha messo a disposizione sul sito www.esteri.sm una sezione dedicata all'evento, nella quale saranno progressivamente pubblicate tutte le informazioni utili, le linee guida per l'accesso, gli aggiornamenti organizzativi, le indicazioni sui servizi disponibili, le misure di sicurezza, la viabilità e ogni altra comunicazione relativa alla visita del Santo Padre. Inoltre per qualsiasi tipo di informazione è disponibile il seguente indirizzo email: visitasantopadre@esteri.sm

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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