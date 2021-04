Domani alle 18.30 primo appuntamento con "CSdL Informa"

Domani alle 18.30 primo appuntamento con "CSdL Informa".

Sarà una puntata di presentazione quella di domani con cui prende il via "CSdL Informa", appuntamento settimanale che sarà trasmesso in diretta tutti i mercoledì alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Interviene il Segretario Confederale Enzo Merlini e i Segretari delle quattro Federazioni di categoria della CSdL: Agostino D'Antonio (FULI), Antonio Bacciocchi (FUPI-CSdL), Alfredo Zonzini (FUCS), Elio Pozzi (FUPS). A coordinare la diretta e ad intervistare i dirigenti sindacali sarà il Segretario Generale Giuliano Tamagnini. Il programma, che va ad ampliare e ammodernare in maniera significativa gli strumenti di informazione sindacale, vuole fornire ai lavoratori e a tutti i cittadini interessati una panoramica di notizie, commenti e approfondimenti sulle vicende sociali, politiche ed economiche di maggiore attualità, con al centro l'attività generale della Confederazione del Lavoro e quella delle sue Federazioni di categoria. Appuntamento dunque a domani - e nei mercoledì successivi - alle 18.30 su "Cuore CSdL".

cs CSdL



