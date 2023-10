Domani Assemblea Unitaria del SIB-Confcommercio in occasione del TTG alla Fiera di Rimini: “Concessioni demaniali, fate presto!” l’emblematico titolo scelto

Il SIB, Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio si riunisce in Assemblea Unitaria alla Fiera di Rimini insieme a Fiba giovedì 12 ottobre (ore 10:30, Sala Sisto Neri) in occasione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Expo - Beach & Outdoor Style, le tre manifestazioni di IEG dedicate al turismo. Il titolo scelto “Concessioni demaniali: fate presto!” è emblematico e già da solo fa percepire quanta urgenza di far chiarezza sul settore ci sia, alla luce della Direttiva Bolkestein, della sua applicazione o meno alle concessioni demaniali delle spiagge italiane e delle imminenti scadenze. “Da presidente del SIB-Confcommercio della provincia di Rimini e da riminese sarà un onore per me fare da padrone di casa a questo evento nazionale che riunisce l’intera categoria – dice Riccardo Ripa – e che arriva in un momento delicatissimo per la nostra professione e per il futuro del turismo balneare italiano. A poco meno di tre mesi dalla fatidica scadenza del 31 dicembre 2023 ancora fatichiamo a capire che ne sarà delle concessioni demaniali e soprattutto che ne sarà dei servizi di spiaggia, a cominciare dalla prossima stagione. Questa assemblea ci permetterà di fare ufficialmente il punto sulla situazione che da anni, ogni giorno, si arricchisce di nuovi intricati capitoli. Alcuni positivi per il nostro settore, come la mappatura effettuata dal governo che sancisce la non scarsità delle spiagge italiane facendo venir meno il presupposto di applicazione della Bolkestein, altre meno positive come alcune passate sentenze. La prossima sentenza della Suprema Corte di Cassazione la cui udienza di discussione è fissata per il prossimo 24 ottobre e per la quale la Procura generale della Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso presentato dal SIB- Confcommercio, potrebbe finalmente porre la parola fine a questa situazione che sta diventando insostenibile. Fate presto, dunque, lo diciamo alla Suprema Corte di Cassazione che si deve pronunciare, ma anche al governo che sulla base di quella sentenza dovrà legiferare prendendo la decisione definitiva. E lo diciamo perché l’estate 2024 arriverà prestissimo e noi vogliamo farci trovare pronti per fare quello che sappiamo fare: accogliere i turisti sui litorali. Fate presto lo diciamo anche per evitare che i Comuni costieri procedano in ordine sparso come sta accadendo adesso: nella nostra provincia alcuni si sono già espressi nella direzione di un anno di proroga alle concessioni come da Decreto del governo Draghi, altri invece stanno già preparando i bandi. Una situazione che rischia inevitabilmente di portare a contenziosi e al fermo delle attività. Insostenibile per noi operatori che senza certezze non riusciamo ad investire e programmare, ma ancora più insostenibile diventerebbe per i territori come il nostro che vivono di turismo balneare e soprattutto per i milioni di turisti che scelgono il mare italiano e che il prossimo anno potrebbero trovarlo senza servizi. Non ce lo possiamo permettere. Come SIB-Confcommercio siamo convinti che, dopo la mappatura delle concessioni, le nostre ragioni siano state confermate e avvalorate, ma abbiamo bisogno di certezze assolute. Saranno proprio queste che chiederemo nell’Assemblea Unitaria di Rimini a cui parteciperà il presidente Antonio Capacchione con i massimi dirigenti nazionali dell’associazione e i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali”.

c.s. Sindacato Italiano Balneari