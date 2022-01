Domani bandiere a mezz’asta a Palazzo Garampi, il cordoglio della città di Rimini per la scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in occasione dei funerali di Stato

Domani bandiere a mezz’asta a Palazzo Garampi, il cordoglio della città di Rimini per la scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in occasione dei funerali di Stato.

Domani, venerdì 14 gennaio, le bandiere di Palazzo Garampi saranno poste a mezz’asta in occasione delle esequie di Stato per la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Il lutto nazionale è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri. “Tutta la città di Rimini piange la dolorosa perdita di un grande uomo delle istituzioni e di un politico di alto spessore che ha messo al centro della propria vita e del proprio impegno la costruzione del sogno europeo, il sogno di un’Europa unita, solidale e vicina ai cittadini – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Un’importante eredità valoriale da portare avanti e tradurre in azioni concrete, facendo dei principi democratici e della promozione dei diritti le nostre bussole. David, grazie di nuovo”.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Comune di Rimini

I più letti della settimana: