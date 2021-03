Domani cinque dirette Facebook per presentare i corsi di laurea dell'Università di San Marino, il Rettore: “Seguiteci e fateci domande” Dalle ore 14 focus sui programmi in Comunicazione e Digital Media, Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Geometra

Domani cinque dirette Facebook per presentare i corsi di laurea dell'Università di San Marino, il Rettore: “Seguiteci e fateci domande”.

Gli studenti delle scuole superiori che fra qualche mese affronteranno gli esami di maturità e stanno pianificando il loro futuro universitario potranno scoprire i corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino durante una serie di dirette Facebook in programma dalle ore 14 di domani, venerdì 19 marzo. Docenti, staff, iscritti attuali ed ex saranno protagonisti di una serie di appuntamenti, della durata di circa 45 minuti ciascuno, durante i quali verranno illustrati i percorsi formativi triennali previsti per il prossimo Anno Accademico: alle ore 14 Design, alle 15 Ingegneria Civile, alle 16 Costruzioni e Gestione del Territorio con un programma dedicato ai geometri, alle 17 Ingegneria Gestionale, alle 18 Comunicazione e Digital Media. Per quanto riguarda il primo, il secondo e il penultimo live, verranno approfonditi anche i corsi magistrali. “A rivestire un ruolo chiave nell'attirare iscrizioni, per noi, è sempre stato il passaparola”, spiega il Rettore, Corrado Petrocelli. “Gli studenti che hanno scelto il nostro Ateneo si sono trovati bene e ne hanno parlato in termini positivi, tanto da convincere altri a iscriversi. E loro hanno avuto prova di quanto veniva detto. L’Open Day – prosegue - quest’anno non si svolgerà come di consueto, con folle di potenziali matricole e familiari a riempire le nostre sedi. Funzionerà lo stesso, ma a distanza. Seguiteci online, quindi, poneteci domande e vi risponderemo, nella speranza di farlo presto dal vivo”. Le dirette potranno essere seguite sulla pagina Facebook dell’Università e in contemporanea su quelle dei singoli corsi di laurea. Da domani, inoltre, sul sito web www.unirsm.sm saranno disponibili i contenuti degli Open Day 2021, un’esperienza virtuale per conoscere l’Ateneo in sicurezza e ascoltare le voci di chi studia e insegna nella comunità universitaria sammarinese.

c.s. Università di San Marino

