Domani conferenza CSdL in diretta Facebook.

Un'occasione di confronto tra la Confederazione del Lavoro e rappresentanti di maggioranza e opposizione mentre è in corso la sessione consiliare per la discussione e approvazione del Bilancio Previsionale 2021. È l'obiettivo della conferenza pubblica che la CSdL ha organizzato per domani, alle ore 21, dal titolo "Debito, prestiti, Fondo pensioni: dov'è la democrazia?". Sarà trasmessa sulla pagina Facebook Cuore CSdL. Intervengono l'On.le Emanuele Santi, Consigliere di RETE, l'On.le Matteo Ciacci, Segretario e Consigliere di Libera, Giuliano Tamagnini, Segretario Generale CSdL, Enzo Merlini, Segretario Confederale CSdL. Coordina il dibattito Sonia Tura, giornalista. Al centro dei problemi di San Marino vi è l'enorme debito pubblico causato quasi completamente dai dissesti bancari. Perché non vanno avanti le azioni di responsabilità che tutto il paese chiede? Sul "prestito ponte" e i finanziamenti internazionali, si conferma la convinzione che la RSM non stia offrendo le necessarie garanzie di affidabilità sul mercato finanziario. Durante l'incontro del 14 dicembre sul bilancio 2021, il Segretario per le Finanze ha comunicato verbalmente che non sarebbero stati versati 28 milioni di euro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto previsto per legge. Nella seduta del Consiglio di ieri, lo Stesso Segretario Gatti ha invece dichiarato che tale versamento sarà fatto. Prendiamo atto di questo cambiamento, e verificheremo alla prova dei fatti se il Segretario Finanze manterrà fede alle sue parole. Le iniziative pubbliche della CSdL proseguono con una manifestazione attraverso un corteo di macchine in programma sabato 19 dicembre, con partenza alle ore 10 dal Parcheggio del Multieventi fino a San Marino Città. Saranno fornite maggiori informazioni in una prossima comunicazione.

