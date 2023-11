Domani conferenza stampa CSdL-CDLS-USL sui principali contenuti del contratto PA

Domani conferenza stampa CSdL-CDLS-USL sui principali contenuti del contratto PA.

Le tre organizzazioni sindacali convocano una conferenza stampa per domani (mercoledì 29 novembre), con inizio alle ore 12.30 presso la sala riunioni CSU, per illustrare i contenuti principali del contratto per il Settore Pubblico Allargato, sottoscritto nella giornata di lunedì 27 novembre. Ci sarà un riferimento anche sull'ex allegato 2, che prevedeva le modalità di stabilizzazione del personale docente. Intendiamo informare correttamente la cittadinanza sulla realtà dei fatti, alla luce delle molteplici prese di posizione che si sono succedute negli ultimi giorni. Tutti gli organi di informazione sono invitati.

Comunicato stampa

CSdL - CDLS - USL

