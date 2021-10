CSDL Domani è in programma il 12° Congresso FUPS-CSdL, con lo slogan "Il valore della solidarietà"

Continuano gli appuntamenti congressuali che precedono il 20° Congresso CSdL. Nella mattinata di domani, al Palace Hotel di Serravalle è in programma il 12° Congresso della Federazione Pensionati CSdL (FUPS), con la parola d'ordine "Il valore della solidarietà. Si tratta di una assemblea congressuale al termine della quale verranno eletti i delegati al Congresso Confederale CSdL. Hanno dato l'adesione circa un centinaio di pensionati iscritti, un numero superiore al congresso precedente. Circa la metà di questi ha un'età compresa tra i 60 e 70 anni. La parola d'ordine è stata scelta, come ha spiegato il Segretario FUPS Elio Pozzi, per la stretta analogia con la parola d'ordine del Congresso Confederale, "Il valore del lavoro", declinata appunto ne "Il valore della solidarietà". I lavori si aprono con la relazione del Segretario uscente Elio Pozzi, a cui faranno seguito gli interventi di saluto di Livio Melgari, responsabile internazionale dello SPI-CGIL (in rappresentanza anche del Segretario nazionale SPI Ivan Pedretti), e di Cinzia Cesarini, Direttrice della RSA Casale la Fiorina Sono previsti poi gli interventi dei delegati, la votazione dei delegati al 20° Congresso CSdL e del documento finale, e la elezione dei membri del nuovo Comitato Direttivo della Federazione.

cs CSdL



