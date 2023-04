RIMINI Domani il debutto di Supernova: il programma delle prime tre giornate

L’occhio di supernova si è finalmente aperto sugli spazi del Teatro Galli. Questa settimana, dal 12 al 16 aprile il teatro riminese e gli spazi limitrofi diventeranno casa del nuovo progetto per le arti performative realizzato dalla triplice collaborazione tra Santarcangelo dei Teatri, Comune di Rimini e Motus che firma la direzione artistica. Si tratterà di un «happening» cittadino con spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music traslocati in tutti gli spazi del Teatro, ad abitarli compagnie storiche, formazioni romagnole e ospiti internazionali.

12 aprile: Mourn Baby Mourn della performer greca Katerina Andreou inaugurerà il palco e la sua rinnovata fruizione con gli spettatori sullo spazio scenico mercoledì 12 aprile alle ore 21:30. Andreou è la nuova rivelazione della scena della danza contemporanea internazionale, a supernova con un pezzo coreografico e sonoro che funziona come un manifesto intimo il cui sfondo è uno stato quotidiano, che assomiglia a una sorta di tristezza e frustrazione profonda, “un tentativo di uscire dalla malinconia andando a sbattere, contro il muro, con tutta la mia forza, i miei decibel e i miei dubbi”. Sempre mercoledì 12 aprile il giovane collettivo Parini Secondo di Cesena invaderà piazza Cavour con ben tre repliche (ore 18:00, 21:00, 23:00), in scena SPEEED: performance ispirata al fenomeno della Para Para e dell’Eurobeat, diffusosi negli anni ‘90 nei club di Tokyo. La Para Para è uno stile di danza caratterizzato da un’estetica coloratissima e gesti iper-dinamici: ne deriva un lavoro mimetico che “copia” fedelmente la sua fonte d’ispirazione, uno schiaffo a 160 bpm, una centrifuga di puro e genuino entusiasmo accompagnato da due automobili da tuning a volume altissimo. Il giorno dell’inaugurazione supernova accoglierà un’altra giovane ospite internazionale: per la prima volta in Italia Mélissa Guex accompagnata dal virtuoso batterista Clément Grin con un work in progress site-specific potentissimo, dal titolo Down che si ripeterà alle 18:30 e alle 22:30 nella Sala Ressi: una performance esplosiva come tentativo di rispondere al down collettivo. Un duetto dai colori sgargianti e costumi festosi, un ballo Saba da consumare come una droga che si prenderebbe per rialzarsi.

13 aprile: Giovedì 13 avrà ospite altre compagnie che hanno condiviso con Motus tante potenti esperienze, ovvero Ateliersi di Bologna che presenta sul palco del Galli alle ore 21:30 il nuovissimo Nell’impero delle misure opera dalla forte componente musicale che esplora la sconfinata personalità della poeta dissidente russa Marina Cvetaeva invitando gli spettatori a un’esperienza di ascolto delle sue poesie e dei suoi scritti in prosa, per connettersi in un’intima vibrazione con le sue parole. Anche Cristina Kristal Rizzo presenterà una rivisitazione di un lavoro “storico” realizzato all’interno del progetto Kinkaleri, Paso Doble dalle ore 18:00 nella splendida Sala dell’Arengo del Museo Part, un’azione durational dove il movimento improvvisato viene trasformato in composizione coreografica. Allo spettatore è chiesto di abbandonare l’idea di ‘spettacolo come prodotto’ e di stare assieme all’artista dentro ad un’operazione, di condividerne il processo. Giovedì ore 19:00, nella suggestiva sala della Musica si andrà “in viaggio” nell’acropoli di Atene con la Guida immaginaria di Bluemotion regia di Giorgina Pi, con la voce-guida del pluripremiato Gabriele Portoghese: si tratta di una performance da ascoltare in cuffia, un viaggio sonoro a cura del Collettivo Angelo Mai dove più voci racconteranno “una Grecia classica diversa da quello che ci aspettiamo e un’Acropoli rovesciata… Per rendere onore ai mostri, per far dell’occidente la soglia dell’oriente.” La giornata si chiude in Sala Ressi alle ore 22:30 con Limbo Session di Nicoletta Magalotti in arte NicoNote e Wang Inc. alias Bartolomeo Sailer, un live Set che si sviluppa gradualmente come un flusso sonoro in umorale connessione con l'ambiente, creando un clima sonoro ipnotico e suggestivo. Un concerto performativo in divenire costante.

14 aprile: Venerdì 14 ospiterà sul palco alle 21:30 il nuovo lavoro di Eva Geatti, La Vaga Grazia, un’allegoria con cinque giovanissimə performer che agiscono su prismatiche vicinanze; il tentativo è di far affiorare in scena la particolare forma di confidenza dei corpi e delle menti occupate in difficili imprese, lavorando una forma di libertà che permette alla zona del verosimile di essere intravista. La Vaga Grazia si ispira al romanzo Il Monte Analogo ed alla figura del suo autore, René Daumal. L’unico romanzo al mondo (si dice) che si conclude con una virgola: un vuoto che non va riempito ma attivato. Sempre venerdì ore 18:00 in sala Ressi viene dato spazio a un’altra realtà del territorio come Quotidianacom con I greci, gente seria! Come i danzatori anteprima site specific, (nuovo testo vincitore del premio Dante Cappelletti) che parte da alcune domande: “Che succede se un danzatore e un filosofo si incontrano? Cosa succede se a “incarnare” il filosofo e il danzatore è una sola figura? Chi dei due si confonderà? Sono complementari? L’obbedienza filosofica del corpo. La disobbedienza ballerina della mente…”. Anche Motus è presente nella programmazione di supernova, nella sala della Musica alle ore 19:00 con una nuova performance dal titolo Of the nightingale I envy the fate, con Stefania Tansini, vincitrice del premio Ubu come miglior performer under 35: uno spin off di Tutto Brucia sul “divenire uccello” di Cassandra. Nell’Orestea il corifeo paragona il suo lamento incomprensibile al canto di un usignolo: dalla risposta della “giovane inascoltata” viene il titolo di questa performance-grido, dove la battaglia di Cassandra è rievocata nei momenti che precedono la sua ingiusta uccisione come schiava/adultera e ξένη/straniera. Una breve performance creata da Motus anche per poter sostenere ed essere presente in luoghi indipendenti e con poche risorse. A concludere la terza giornata in sala Ressi ore 22:30 è Criaturas Humanas stage party, il movimento finale del workshop tenuto dall’artista colombiana Susana Botero Santos e del sound designer Andrés Silva Diaz nelle precedenti giornate di supernova. L’esito del laboratorio è un party/performance/dj set aperta a tutti con le/i partecipanti del workshop: un momento di catarsi e godimento da festeggiare insieme le nuove identità di Creature Umane: versioni teatrali di noi stessi, omogenee nell’aspetto ma uniche a modo loro.

Al cuore delle giornate, il doppio incontro Annusa i fiori finché puoi. Insieme a Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque Teatro, Ateliersi, Fanny & Alexander, Bluemotion, gruppo nanou e lo sguardo di Laura Gemini, con la complicità di Paola Granato, per dialogare insieme su arti performative, politiche culturali & indipendenze. Due pomeriggi nel foyer del teatro, 13 e 14 aprile dalle 15:00 alle 17:00, per affrontare in modo diretto e radicale un tema strettamente politico e controverso, cercando di rispondere ad un quesito quanto mai significativo: è ancora possibile oggi fondare una compagnia teatrale? supernova abiterà anche il museo PART con due installazioni video, Seven Tears di Fanny & Alexander, che Luigi De Angelis assieme a Claron McFadden e Emanuele Wiltsch Barberio ha composto per 7 monitor, come una galleria di lamentazioni e memorie musicali del passato che evocano il tema della sofferenza nell’arte: da Monteverdi a J. C. Bach, da Nina Simone a Giovanni Legrenzi, passando per Barbara Strozzi e John Downland: si esplorano gli echi di una Passione contemporanea. La seconda installazione è Paradiso [video bozzetto], progetto collettivo della compagnia di danza di ricerca gruppo nanou, l’artista Alfredo Pirri, il musicista Bruno Dorella con la collaborazione di Giulio Boato / 313 film production. Un percorso condiviso dedicato alla costruzione di un processo performativo che mette in campo la relazione tra linguaggi diversi: il video ospitato al museo riminese di arte contemporanea è una deriva, un ulteriore bozzetto di questo lavoro.

Le due installazioni saranno presenti dal 12 al 16 aprile negli orari di apertura del museo (12-14 aprile orario 10:00-13:00 e 16:00-19:00, 15-16 aprile orario continuato 10:00-19:00), visitabili con il biglietto di accesso del PÀRT che in occasione di supernova avrà un prezzo ridotto. L’ingresso sarà gratuito per chi ha il biglietto della performance “Paso Doble” di Cristina Kristal Rizzo. Si inaugura con supernova una salda collaborazione con la nuova associazione Smagliature Urbane di Rimini che gestirà per tutti i giorni di supernova dalle 15:00 alle 22:00 nel foyer del teatro Not a Bookshop una piccola libreria indipendente che seleziona libri che parlano di queer, femminismi e controcultura: principalmente saggi, ma anche romanzi, graphic novels, autoproduzioni e fanzines. Smagliature Urbane curerà anche uno dei tre workshop di supernova. Insieme alla grafica MG Posani e alla consulenza di Laura Gemini nasce Supernova Fanzine Lab, che porterà alla pubblicazione di un Gazzettino Spettatoriale autoprodotto durante il festival. L’altro workshop è Plutone Esploso della coreografa Elisabetta Consonni, un esperimento laboratoriale che coinvolge una collettività di cittadine/i nell'esplorazione delle traiettorie che generano un paesaggio fatto di interazioni tra centri cinetici, punteggiati da incontri reali e potenziali di corpi nello spazio, alla ricerca di equilibrio e cooperazione. Plutone coinvolgerà diverse comunità riminesi come l’associazione Rimini Rete Donna che lavora con donne vittime di violenza, Casa Madiba e Casa Don Andrea Gallo che accoglie persone senza fissa dimora, e le volontarie ucraine del centro “Doloni della Nazione” di Rimini. Il terzo laboratorio è il sopracitato workshop di Susana Botero Santos, Criaturas Humanas, laboratorio che invita appassionat* di tessuti, artist*, sart* e curios* a riflettere sui propri corpi attraverso autoritratti viventi. Un’opportunità per progettare opere tessili in grado di amplificare e cambiare diverse identità. Biglietteria online su Webtic (www.webtic.it)

Programma online su motusonline.com - santarcangelofestival.com - teatrogalli.it

