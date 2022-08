Domani il leader della CGIL Maurizio Landini sarà a San Marino ospite della CSdL

È tutto pronto per la visita di domani a San Marino del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, ospite della Confederazione Sammarinese del Lavoro. Questa visita, molto attesa, giunge in occasione della firma di un importante accordo di collaborazione tra la CSdL e la CGIL Emilia Romagna e Marche e le segreterie delle Camere del Lavoro di Rimini, Forlì, Cesena e Pesaro-Urbino. Il programma inizia a partire dalle 14.30, presso la sala Montelupo di Domagnano, con un incontro la cui prima parte sarà dedicata proprio alla presentazione ed alla firma dell'accordo, dal titolo "Un'alleanza transfrontaliera più forte". Alle 15.30 circa l'incontro proseguirà con un dibattito/intervista con lo stesso Maurizio Landini e il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini, sui temi "Un'alleanza transfrontaliera più forte e le nuove sfide del sindacato. Legge sulla rappresentatività o salario minimo?". Modera il dibattito Sara Bucci, giornalista di San Marino RTV. L'iniziativa si concluderà intorno alle 17.00. L'intero incontro si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Per chi fosse interessato a partecipare in presenza, vi sono circa una trentina di posti disponibili.

cs Ufficio Stampa