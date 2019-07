Domani in Movimento: serata a tema "Istituzioni"

Divisione dei poteri dello Stato, bilanciamento tra Consiglio Grande e Generale e Governo, eccessiva decretazione: questi e tanti altri aspetti verranno analizzati nel corso della serata pubblica di questa sera promossa da Domani in Movimento a tema ISTITUZIONI. Cercheremo assieme di capirne il funzionamento individuando gli interventi affinché gli organismi Istituzionali possano tornare ad esercitare le proprie prerogative, con il fine di restituire ad ognuna di esse il ruolo ed il peso che meritano. Le riforme Istituzionali sono un tema che necessita di una larga partecipazione al confronto da parte della cittadinanza e da parte dell'intero arco costituzionale del nostro paese. Vi aspettiamo questa sera, martedì 30 luglio 2019, alle ore 21:00 presso l'anfiteatro del Cinema Turismo in Città (Via Capannaccia)

Comunicato stampa

Domani in Movimento