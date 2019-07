Domani in movimento: serata sulla politica estera

In un pianeta sempre più interconnesso, nel quale la Repubblica di San Marino rappresenta una delle più piccole sfaccettature, è impossibile ritenere la politica estera un'entità marginale, di secondo piano. La capacità di dialogare e di instaurare rapporti con interlocutori all'esterno del territorio nazionale rappresenta una caratteristica fondamentale per una classe politica. Costruire una politica estera a San Marino significa come primo provvedimento revisionare i rapporti verso la vicina Italia, rendendola il principale partner strategico, oltre che un intermediario con gli altri attori internazionali, primo fra tutti l'Unione Europea, con l'obiettivo di integrare il paese all'interno della struttura politica mondiale, senza per questo rinunciare alle nostre peculiarità. Approfondiamo insieme questi argomenti alla serata pubblica di Domani in Movimento che si terrà martedì 9 luglio 2019 alle ore 21:00 presso la Piazza dei Centomila (terrazza Admiral) a Dogana. In caso di maltempo sarà previsto uno spazio al coperto. La cittadinanza è invitata.

Comunicato stampa

Domani in movimento