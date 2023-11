25 NOVEMBRE Domani inaugurazione di una panchina rossa nella sede CSU "IO TI CREDO" è il titolo dell'iniziativa

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la CSU ha predisposto un atto simbolico, dal titolo "IO TI CREDO": una panchina rossa collocata davanti all'ingresso dei propri uffici (primo piano Central Square), che verrà inaugurata domani alle ore 11.30 dai Segretari Generali di CSdL e CDLS, alla presenza dei dirigenti e funzionari delle due Confederazioni, e di tutti gli ospiti e i cittadini che vorranno intervenire. L'iniziativa è patrocinata dall'Authority per le Pari Opportunità. La CSU vuole essere un luogo di ascolto, di sostegno e di indirizzo verso le istituzioni preposte a contrastare questo intollerabile fenomeno, che è in crescita sotto varie forme nella società. La Centrale Sindacale Unitaria rinnova l'invito a tutti i cittadini a partecipare alla iniziativa di domani.

cs CSU

