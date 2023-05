Domani incontro tra i delegati CSdL e i Segretari Generali CGIL di Emilia Romagna, Marche e province limitrofe

È un incontro speciale quello che nella giornata di domani attende i delegati e rappresentati sindacali CSdL, a partire dalle ore 9.30 presso la sala Montelupo di Domagnano: protagoniste saranno le delegazioni CGIL delle regioni Emilia Romagna e Marche e delle Camere del Lavoro di Rimini, Forlì, Cesena, Pesaro-Urbino, rappresentate dalle rispettive Segreterie Generali. Questa riunione nasce dalla volontà di ampliare ulteriormente gli storici e proficui rapporti tra CSdL e CGIL, culminati lo scorso 1° settembre con la firma - che ha avuto il prestigioso suggello del Segretario Generale Maurizio Landini - dell'accordo per la doppia affiliazione. Con l'incontro di domani, la CSdL intende fornire ai propri delegati e rappresentanti sindacali una ampia illustrazione dell'attività che la stessa Confederazione Generale Italiana del Lavoro svolge nella vicina realtà italiana a tutela dei lavoratori e dei pensionati, sia a livello nazionale che territoriale, direttamente dalla voce dei suoi massimi dirigenti. Lo spirito dello stesso accordo per la doppia affiliazione è quello di far sì che si sviluppino iniziative e percorsi di formazione, anche per i dirigenti e i rappresentanti sindacali, al fine di ampliare il bagaglio di conoscenze necessario per svolgere al meglio il proprio ruolo nel paese e all'interno dei singoli luoghi di lavoro. La collaborazione tra le organizzazioni sindacali, sia nei rapporti bilaterali che all'interno delle confederazioni sindacali europea e internazionale, è sempre più importante, soprattutto in questa era di globalizzazione in cui il potere economico e le problematiche di carattere sociale assumono dimensioni transnazionali. Nei mesi scorsi, la partecipazione di una delegazione CSdL ai Congressi provinciali, regionali e nazionale della CGIL aveva permesso di conoscere meglio e approfondire le varie problematiche che riguardano il mondo del lavoro e il contesto sociale italiano, e sugli obiettivi che la stessa CGIL intende raggiungere. Ora questa possibilità di conoscenza e di confronto con la vicina realtà italiana viene estesa ai delegati e rappresentati sindacali della CSdL: sarà sicuramente utile, dato che molte problematiche e dinamiche del mondo del lavoro e della società sono comuni.

c.s. CSdL