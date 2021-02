Domani l'Ambasciatore italiano in visita alla sede CSdL

Nella mattinata di domani alle ore 11.00 l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, dott. Sergio Mercuri, farà visita alla Confederazione Sammarinese del Lavoro.

L'incontro, a cui partecipano i dirigenti e funzionari della CSdL e delle sue Federazioni, sarà un'occasione di conoscenza reciproca e per fare il punto su alcuni temi sindacali, politici e diplomatici di particolare interesse per il mondo del lavoro e in generale per i rapporti italo-sammarinesi.







Comunicato stampa

CSdL