DOMANI - Motus Liberi a seguito della serata pubblica sul tema “SCUOLA E FAMIGLIA”

La famiglia ha bisogno oggi di più attenzione, perché è stata lasciata a se stessa. Da qui è partito il dibattito con i cittadini nella nostra serata pubblica di mercoledì 6 novembre presso la Casa del Castello di Montegiardino, caratterizzato da numerosi ed interessanti interventi del pubblico presente. Nel sistema sammarinese esistono gravi buchi legislativi e culturali, numerose sono sul tema le istanze d’Arengo approvate in Consiglio Grande e Generale e lasciate cadere nel nulla. Noi proponiamo la realizzazione di normative indirizzate a favorire la natalità ed a rafforzare le tutele esistenti per la maternità, un ricorso a norme flessibili di lavoro retribuito, una riforma fiscale più favorevole per famiglie con figli, che siano composte da coppie separate o meno. Strutture ricettive per il doposcuola ed una intensificazione del sistema di trasporto pubblico, perché possa venire utilizzato anche dai giovani - come accade in molte città di oltre confine - a maggior vantaggio per le famiglie. Una fascia spesso trascurata, ma fondamentale nella vita familiare, è quella della terza età, che oggi più di ieri sta diventando sempre più importante in termini di numeri e non può essere più vista come un peso, in quanto si tratta di una risorsa importante a livello di arricchimento sociale e culturale che andrebbe meglio canalizzata e valorizzata. Al pari anche il tema dell’istruzione scolastica è un argomento molto caro alla popolazione, nonostante gli ultimi governi l’abbiano considerata più come un costo che come una risorsa. Sono stati fatti tagli ovunque per tentare di ridurre i costi, spesso giustificati come “innovazioni” a livello formativo, senza tuttavia mettere al primo posto la qualità della formazione e dell’educazione dei ragazzi. È il momento, invece, di destinare risorse alla scuola, perché solo essa è vera fucina di talenti, capace di formare i buoni cittadini del Domani. Altrettanto importanti sono temi poco discussi dalla politica, ma che riguardano sia la famiglia che la scuola, ovvero molte problematiche di cui i giovani d’oggi soffrono, come il cyberbullismo o la dipendenza dalle tecnologie con tutte le conseguenze che ne derivano. Abbiamo parlato di possibili soluzioni ed è stato rimarcato il fatto che i giovani spesso trasmettono segnali di allarme, anche di disagio a livello sociale, che andrebbero maggiormente ascoltati: sarebbe utile l’istituzione di osservatori che consentano di portare alla luce molti dei problemi che fino ad oggi sono rimasti nascosti sotto il tappeto. Proseguendo il ciclo di serate che DOMANI - Motus Liberi ha avviato in tutti i Castelli della Repubblica, invitiamo i cittadini questa sera alle ore 21:00, sala della Cooperativa Folgore di Falciano, per affrontare un altro importante tema: “SISTEMA BANCARIO”.

c.s.

Michela Pelliccioni - Andrea Gennari - Lorenzo Forcellini Reffi - Alba Montanari per DOMANI - Motus Liberi