Domani – Motus Liberi a seguito della serata pubblica sul tema “TURISMO”

Desideriamo ringraziare i partecipanti alla serata pubblica organizzata da DOMANI - Motus Liberi a tema “Turismo” che si è tenuta ieri sera, mercoledì 23 ottobre, alla Sala ex International di Borgo Maggiore. Durante la serata è emerso come questo settore debba, e possa essere, un volano per l’economia del Paese. Ancora di più se confrontato con i dati della WTO (World Tourism Organization) che vedono entro il 2030 un aumento dell’80% dei flussi turistici internazionali. Le parole però non bastano, è necessario ripensare al Turismo come un settore dalle enormi potenzialità, sul quale concentrarsi ed investire, per risollevare le sorti di una Repubblica che oramai vede i dati dei propri flussi turistici virare sempre al negativo. Forte dunque la necessità di proposte concrete e a lungo termine per poter garantire un DOMANI dignitoso e di prestigio per l’intera Repubblica.

Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi