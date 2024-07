Domani – Motus Liberi: accordo tra Gendarmeria e direzione investigativa antimafia, una sinergia importante nel contrasto alla criminalità

Esprimiamo sincera soddisfazione per la firma - avvenuta nella giornata di ieri tra il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone e il direttore della Direzione Investigativa Antimafia Michele Carbone - di un importante accordo che consente a San Marino di entrare a far parte del network internazionale che contrasta la criminalità organizzata. La rete conta ad oggi 47 forze di polizia in rappresentanza di oltre 40 Paesi, membri dell’Unione Europea e Paesi terzi.

L’obiettivo è quello di favorire l’impiego di esperti specializzati, distaccati nelle unità investigative con funzioni di consulenza, nonché la condivisione di tecniche investigative e scambio di buone prassi, attraverso anche l’utilizzo di strumenti speciali di indagine come la condivisione di strumentazione tecnica, l’assistenza linguistica nel caso di attività criminose esercitate su più Stati, e le attività di intelligence sotto copertura.

Da sempre siamo impegnati sul fronte dei controlli, ritenendo necessario un sistema di controlli integrato tecnologicamente avanzato, mirato ed efficace, che consenta l’individuazione in tempo reale dell’anomalia e vada a colpire direttamente i soggetti criminali, senza compromettere o limitare chi sceglie il nostro Paese per operare in maniera virtuosa.

Il nostro auspicio è che, unitamente a queste significative sinergie, si possa portare avanti l’importante ed approfondito lavoro avviato nella precedente legislatura con l’attività di riorganizzazione dell’Ufficio Attività Economiche: oggi ancora ci chiediamo quali siano state le finalità politiche che abbiano portato ad osteggiare tale percorso, ma se oggi l’intento è cambiato e si intende proseguire velocemente su questa strada, a beneficio del Paese, si vada avanti così.

Tutto ciò ci porta ad un’ulteriore considerazione: i metodi basati sulla corruzione e sulla paura costituiscono un serio problema che attanaglia anche la nostra società e che impedisce alla Repubblica di progredire. Il nostro Partito si schiera dalla parte della legalità e della libertà, ecco perché speriamo che queste sinergie permettano di raggiungere livelli di efficacia sempre più elevata, nell’interesse di tutti.



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi