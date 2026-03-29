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DOMANI - Motus Liberi al CPAC 2026 con la delegazione dell’European Conservatives and Reformists Party (ECR): il Partito entra nel confronto globale

29 mar 2026
DOMANI - Motus Liberi al CPAC 2026 con la delegazione dell’European Conservatives and Reformists Party (ECR): il Partito entra nel confronto globale

Per la prima volta DOMANI - Motus Liberi ha preso parte al CPAC, nella sua edizione 2026 tenutasi in Texas, all’interno della delegazione ufficiale dell’European Conservatives and Reformists Party (ECR): la Conservative Political Action Conference (CPAC), è una conferenza politica annuale a cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e dal mondo.
La presenza del Responsabile dei Rapporti Internazionali del Partito, Avv. Fabio Righi, all'evento segna un passaggio politico chiaro: San Marino non può più restare ai margini dei grandi dibattiti internazionali, ma deve essere protagonista nei luoghi in cui si costruiscono le visioni del futuro.
Dal confronto con leader e rappresentanti provenienti da tutto il mondo emerge con forza una visione alternativa per l’Europa: meno burocrazia, più sovranità; meno ideologia, più crescita; meno vincoli, più libertà di innovare.
In altre parole serve un cambio di passo per rendere i sistemi economici più competitivi e capaci di attrarre investimenti.
DOMANI - Motus Liberi porta da sempre a San Marino questa visione che oggi trova conferma sul piano internazionale: costruire un Paese moderno, aperto e competitivo, capace di cogliere le opportunità delle nuove economie e di rafforzare il proprio posizionamento internazionale e non solo europeo.
La partecipazione al CPAC 2026 è il rafforzamento di un percorso internazionale concreto: dare a San Marino una voce autorevole nei nuovi equilibri globali costruendo una politica estera chiara che da troppi anni è a San Marino completamente assente, autoreferenziale, confusa, disorientata e disorientante.
Il futuro non si osserva, si immagina, si costruisce, si guida. E questo vale anche e soprattutto per un piccolo Stato.

Comunicato stampa
DOMANI - Motus Liberi




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