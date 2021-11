1 DICEMBRE Domani Motus Liberi: Al Kursaal il futuro dell'Europa che riguarda anche il futuro di San Marino

Mercoledì primo dicembre alle ore 18:30 presso la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal a San Marino, si terrà serata pubblica dal titolo: “Il futuro dell’Europa - Sfide ed opportunità per il rapporto strategico tra Italia e San Marino”. Saranno presenti quali ospiti e relatori: - i parlamentari italiani On.li Anna Maria Bernini e Lorenzo Fontana, - l’Europarlamentare On.le Raffaele Fitto, - il Presidente della Fondazione Tatarella Dott. Francesco Giubilei, - il Segretario all’Industria Artigianato e Commercio Fabio Righi. A fare gli onori di casa il Presidente di DOMANI - Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi, e moderatore del dibattito sarà il giornalista David Oddone. Il nostro partito ha deciso di organizzare un evento di tale spessore e caratura per cercare di rispondere alle numerose domande che arrivano dai cittadini e dal mondo dell’impresa: cosa cambierà quando verrà completato il processo di associazione? Quali i vantaggi? A che cosa dovremo rinunciare? Si tratta di una opportunità per le nostre aziende? A questo ed altro proveremo a rispondere, attraverso il contributo di chi conosce da dentro il funzionamento delle istituzioni europee. Non solo: un rapporto sempre più sinergico fra San Marino e Italia può rappresentare un binomio vincente all’interno della stessa Unione Europea, capace di donarci quel peso specifico utile e decisivo per affrontare qualsiasi tipo di sfida. “Siamo particolarmente soddisfatti di poter dare vita ad un momento politico di tale livello - il commento del nostro Presidente Lorenzo Forcellini Reffi - e siamo convinti che la cittadinanza e le categorie debbano essere messi nelle condizioni di conoscere i reali benefici di un accordo di associazione. In questo modo, attraverso la partecipazione di alti esponenti delle Istituzioni italiane, che già vivono il contesto europeo, abbiamo l’ambizioso obiettivo di creare un ponte fra San Marino, Roma e l’Europa”. La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle vigenti normative per il contenimento del Covid-19.

Cs Domani Motus Liberi

