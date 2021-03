Domani-Motus Liberi: Al lavoro per creare occasioni, sottoscrizione di un memorandum fra Segreteria all'Industria e Accredia

Domani-Motus Liberi: Al lavoro per creare occasioni, sottoscrizione di un memorandum fra Segreteria all'Industria e Accredia.

Esprimiamo grande soddisfazione per il rilevante risultato raggiunto, nella giornata di giovedì 4 marzo 2021, dalla Segreteria di Stato all’Industria, Artigianato e Commercio, che ha sottoscritto un determinante memorandum con ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento, rappresentata dal Presidente Giuseppe Rossi e dal Direttore Generale Filippo Trifiletti, ulteriore tassello nel lavoro di avvicinamento del nostro sistema ai più avanzati ed elevati standard internazionali.

La sottoscrizione del protocollo da parte del Segretario di Stato Fabio Righi, indice dell’importante collaborazione strategica che si intende stabilire con la vicina Repubblica Italiana, rappresenta fondamentale impulso e pone le fondamenta per l’avvio di linee di lavoro concrete e condivise nel breve periodo.

Il memorandum è infatti il frutto di una collaborazione fattiva e di un costante confronto anche con il Ministero dello Sviluppo Economico italiano e consente alla Repubblica di San Marino di istituire, con il supporto di un partner strategico, un proprio ente nazionale di accreditamento.

L’obiettivo di San Marino dovrà infatti essere quello di ottenere il mutuo riconoscimento del proprio ente sul piano internazionale, con conseguente aumento di attrattività in territorio di nuove realtà, oltre che di competitività sul mercato europeo e mondiale per quelle già presenti.

Siamo da sempre fermi sostenitori di una collaborazione strategica tra la Repubblica di San Marino e la vicina Repubblica Italiana e, ringraziando la Segreteria di Stato per l’importante risultato raggiunto, riteniamo che questa sia la giusta strada da percorrere per la creazione di occasioni di sviluppo e crescita per tutte le nostra attività economiche, consentendo alle stesse di poter sfruttare tutte le opportunità del mercato comunitario e mondiale.



[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi





I più letti della settimana: