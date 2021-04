Domani Motus Liberi: "Buon senso e responsabilità"

Domani Motus Liberi: "Buon senso e responsabilità".

Apprendiamo dagli organi di stampa di un evento organizzato in Via Gino Giacomini nel magazzino di un’attività economica, che coinvolgerebbe alcuni esponenti politici di maggioranza. Il tutto a poche ore dall’emanazione di un nuovo Decreto Legge in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, che costringe cittadini e operatori a ulteriori restrizioni, e dal richiamo alla responsabilità richiesto dalla politica alla cittadinanza. Di fronte a tale avvenimento riteniamo doveroso e serio prendere pubblicamente una posizione, chiara e inequivocabile, poiché viene compromessa la credibilità della classe politica. DOMANI - Motus Liberi dichiara la propria estraneità ai fatti e ne prende le distanze, richiedendo che le forze dell’ordine svolgano tutte le indagini necessarie volte a fare chiarezza su tutto quanto avvenuto e adottino i provvedimenti opportuni: ciò al fine di garantire il rispetto delle regole da parte di tutti, in primo luogo della politica ad ogni livello. La politica deve necessariamente essere garanzia di buon senso e responsabilità, specialmente in un momento in cui ai cittadini e agli operatori vengono richiesti sacrifici.

c.s. Presidente Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: