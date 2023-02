DOMANI - Motus Liberi. Cena dell'adesione: una nuova cultura di partito che si diffonde

Come ormai da tradizione, ieri sera la splendida cornice del ristorante ‘Garden’ di Cailungo ha ospitato l’annuale Cena dell’Adesione di DOMANI - Motus Liberi: un importante appuntamento, molto atteso, di incontro e convivialità con gli iscritti e i simpatizzanti, con numeri e presenze in costante crescita. Molto positivo anche il riscontro su giovani e giovanissimi: segnale che il nuovo metodo di far politica e di concepire la cultura di partito, obiettivo principale di D-ML, venga apprezzato nel Paese trovando conferma e nuovo slancio. Si è approfittato per tracciare un bilancio dell’attività del Partito e per fare il punto a seguito di quanto deliberato dall’Assemblea Congressuale della scorsa estate, che ha anche portato ad un importante arricchimento del Coordinamento Centrale, tenuto conto del fatto che è stata ampiamente superata la prima metà della legislatura in corso. Il tutto con forte conferma da parte degli iscritti della necessità di continuare a coinvolgere le giovani generazioni perché tornino ad avere fiducia e di portare avanti l’attività politica con sincero e doveroso approccio critico, consolidando e coltivando il confronto costruttivo con tutti coloro che si dimostrino aperti alla costruzione di una prospettiva futura e di uno sviluppo innovativo e liberale del Paese. DOMANI - Motus Liberi continua quindi a mostrarsi come centro di aggregazione di persone volenterose, sempre più numerose e determinate ad affrontare con entusiasmo ed ottimismo le difficoltà di un mondo in continua e costante evoluzione, nella consapevolezza che la ripartenza debba passare da un po’ di sano ottimismo e dal desiderio di continuare a rimboccarsi le maniche, anche a costo di molto faticare, guidati dall’amore per il nostro Paese.

