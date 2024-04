Domani - Motus-Liberi: Con le sandbox normative la Repubblica di San Marino diventa acceleratore di impresa. Un punto concreto messo a segno di cui siamo fieri

Le Sandbox Normative oggetto di un recente Decreto, rappresentano una chiave di volta per agevolare e snellire a livello normativo progetti economici innovativi nella nostra Repubblica. Con il Decreto si offre ai soggetti economici la possibilità di lavorare a proposte normative flessibili, competitive e moderne. Uno strumento che era nei nostri obiettivi ora è realtà.

Il Decreto licenziato su iniziativa della Segreteria di Stato per l’Industria avente ad oggetto le “Sandbox Normative”, fornisce un quadro normativo che rende possibile l’emanazione di decreti delegati e regolamenti straordinari per lo svolgimento di sperimentazioni per progetti innovativi. Come DOMANI - Motus Liberi plaudiamo a questo nuovo provvedimento che va nella direzione dei nostri obiettivi, ossia la necessità di costruire un paese più moderno, flessibile, competitivo e trasparente.

Di certo, lo strumento delle Sandbox rappresenta uno strumento di sviluppo economico che risponde alla necessità di valorizzare tutti i soggetti del comparto, la stabilità del mercato e gli interessi della stessa Amministrazione pubblica. Crediamo che questo Decreto possa contribuire allo sviluppo e al lancio di prodotti innovativi sul mercato e rendere la Repubblica attrattiva per chiunque voglia investire nel nostro Paese. Il Titano diverrà un potente acceleratore di imprese, data la possibilità di elaborare norme sperimentali che prevedono un tempo di 24 mesi per l’implementazione di nuovi progetti innovativi in un ambiente strettamente controllato da un apposito comitato che ne garantisce la validità e serietà: siamo tra i pochi a livello internazionale ad avere una normativa competitiva come questa!

In sintesi, gli articoli del Decreto prevedono la richiesta di un’autorizzazione mirata per i progetti pilota, presentati dagli imprenditori intenzionati ad avviare attività sperimentali, non superiori a 24 mesi. L’istanza dovrà contenere una descrizione dettagliata del progetto oltre ad un vero e proprio piano di sviluppo del medesimo e degli obiettivi che si intendono raggiungere, sotto la supervisione del Comitato d’Esame.

Al Congresso di Stato spetterà concedere l’autorizzazione ed emanare i decreti delegati e regolamenti “Sandbox” relativi al progetto pilota che se ritenuti di interesse per il Paese potranno essere convertiti in norme definitive. Non è una conquista trascurabile quella delle Sandbox: immaginiamo infatti che contribuirà a proiettare nel futuro l’economia della nostra Repubblica, rendendola una meta appetibile in cui fare impresa.

Anche in questa occasione DOMANI – Motus Liberi propone opportunità concrete per lo sviluppo economico del Paese, a beneficio della cittadinanza.



Comunicato stampa

Domani - Motus Liberi