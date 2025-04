Domani – Motus Liberi: Dritti al cuore, la scelta che cambia tutto

Domani – Motus Liberi: Dritti al cuore, la scelta che cambia tutto.



DOMANI - Motus Liberi ha presentato oggi in conferenza stampa il titolo, il programma e i temi della seconda Assemblea Congressuale del Partito, che si terrà nelle giornate del 9 e 10 maggio presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino.

Si tratterà di un momento politico particolarmente importante per il Partito, perché attraverso i lavori dell’Assemblea Congressuale verranno eletti i componenti dei principali organismi interni e il Presidente, che guideranno il Partito nei prossimi tre anni, oltre a venire espressa dagli aderenti la linea politica che D-ML intende portare avanti nell’imminente futuro.

Questo significativo appuntamento corona un lungo percorso, che ha portato al raggiungimento

dell’importante traguardo politico per il Partito raggiunto all’inizio di quest’anno, nel divenire Global Partner del partito Europeo dei Conservatori e Riformisti (ECR): un'opportunità per valorizzare la nostra visione e portare le specificità di San Marino su un palcoscenico internazionale, dando al nostro Paese la dignità e il prestigio che merita.

Il percorso politico di DOMANI - Motus Liberi, dunque, passa dalla chiamata al cittadino della nostra prima Assemblea Congressuale titolata “Se non io, chi? Se non ora, quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito”, al riscoprire il valore della partecipazione politica attiva, al secondo importante appuntamento “Dritti al cuore: la scelta che cambia tutto”. Un titolo che mostra l’ambizione ed il desiderio di risvegliare i cittadini da un lungo torpore, perché tornino a rimboccarsi le maniche come protagonisti nella costruzione del Paese in cui vivono: qui sta la scelta, che può (e deve) cambiare tutto. Andare dritti al cuore significa riscoprire l’attaccamento alla Repubblica, andando al cuore del problema per combattere il “non cambierà mai niente”.

L’apice di questo lungo lavoro è indubbiamente la Sezione Giovanile del Partito, recentemente formalizzata e presentata alla stampa, in corso di consolidamento e in crescita: i nostri giovani, futura classe dirigente del Paese, devono potersi mettere in gioco, gradualmente conducendo le dinamiche politiche del nostro Paese verso logiche di confronto e mediazione, superando quelle vecchie e contraddittorie mirate unicamente allo screditamento del prossimo e al mantenimento dello status quo. Devono finire i tempi delle persone impaurite, intimorite nel metterci la faccia: occorre ritrovare il coraggio di manifestare le proprie idee e lottare per esse.

Siamo oggi fieri ed orgogliosi di ciascun esponente di D-ML - il singolo aderente, i componenti del Coordinamento Centrale e il Presidente del Partito, le figure istituzionali che abbiamo avuto l’onore di poter esprimere - che, con il duro lavoro di ogni giorno, abbia consentito di progettare e realizzare obiettivi concreti e tangibili, oltre all’importantissimo risultato della costruzione di rapporti politici e di relazioni d’oltre confine di altissimo livello, che in questa seconda Assemblea Congressuale vedranno la loro massima espressione.



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi

