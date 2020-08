Domani – Motus Liberi: è fondamentale creare opportunità di crescita per il Paese

Domani – Motus Liberi esprime la propria soddisfazione in merito alla notizia relativa all’istaurarsi di un rapporto commerciale con la piattaforma di pagamento tecnologico on- line denominata Alipay, stante il fatto che lo stesso appare quale una nuova opportunità di crescita economica per la Repubblica di San Marino. Alipay, oltre ad essere uno dei più importanti strumenti di pagamento esistenti al mondo, può certamente ricoprire un ruolo di “amplificatore commerciale e strumento di marketing al servizio dei merchant” come già specificato dalla Segretaria di Stato Industria, Artigianato e Commercio. Tale piattaforma, che non è solo un sistema di pagamento in più che le banche sammarinesi potranno offrire ai propri utenti e di cui la nostra Repubblica si dota, risulta essere, in sostanza, come altresì evidenziato in Consiglio Grande e Generale dal Consigliere Avv. Mirko Dolcini, uno strumento fondamentale di ingaggio di clienti e consumatori. Alipay è uno strumento di pagamento a mezzo POS che si è già sviluppato in tutta Europa e nel mondo ed è pertanto un’opportunità immensa, per il settore commerciale sammarinese e non solo, stante il fatto che lo stesso collabora con più di sessantacinque istituzioni finanziarie tra cui Visa e Mastercard. Moltissime persone nel mondo utilizzano questo sistema di pagamento e a breve lo si potrà usare anche nella Repubblica di San Marino, rendendo quindi i prodotti ed i servizi di operatori sammarinesi più appetibili per quasi un miliardo di potenziali utenti. Risulta evidente che tale opportunità non solo favorisce e facilita l’arrivo di nuovi consumatori a San Marino, ma in un secondo momento potrà agevolare altresì la vendita di prodotti sammarinesi su piattaforme on-line utilizzate in tutto il mondo e in maniera quasi totalizzante in Cina, con la conseguenza che i nostri operatori economici, con un’adeguata implementazione, potranno raggiungere ed accedere a mercati lontani senza delocalizzare le loro sedi. Cosa altrettanto importante, e che merita di essere sottolineata, è che Alipay è strumento e sistema di pagamento che rispetta tutti i canoni di sicurezza e privacy internazionali, dando così garanzia di sicurezza alla Repubblica di San Marino ed agli utenti sammarinesi. La Repubblica di San Marino ha necessità di sfruttare ogni opportunità che consenta e promuova lo sviluppo economico del Paese, soprattutto in ambito europeo ed internazionale, e ciò al solo ed unico scopo di costruire insieme il nostro Domani.

