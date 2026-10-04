Domani Motus Liberi: "È ora di segnare uno spartiacque"

L’ultima vicenda che coinvolge Giochi del Titano, sulla quale spetterà alla magistratura accertare fatti e responsabilità, si aggiunge a una sequenza di casi che continua a trascinare San Marino in una spirale di scandali, sospetti e danni reputazionali. Noi diciamo basta. Non possiamo fare finta ancora che il problema non sia interno. Domani – Motus Liberi prende formalmente, politicamente e categoricamemte le distanze da un sistema politico che con la propria gestione, propri uomini, proprie azioni, e lo sa tutto il Paese, ha permesso che il nome della Repubblica fosse associato agli interessi di pochi, ai furbi, agli affari opachi, invece che al lavoro, all’impresa, all’innovazione e alle capacità dei sammarinesi. Non è questa la nostra San Marino. E non è questa la politica che rappresentiamo. Vogliamo un Paese capace di competere, attrarre investimenti seri e costruirsi una reputazione internazionale fondata su credibilità, trasparenza e rispetto delle regole. E nella nostra attività di governo abbiamo dimostrato che è possibile se lo si vuole! Per questo serve uno spartiacque netto: da una parte chi considera ancora lo Stato, le istituzioni e le leggi strumenti da piegare agli interessi di un sistema; dall’altra chi vuole restituirli ai cittadini e all’interesse generale. Noi abbiamo scelto da che parte stare. E chiediamo a tutte le forze politiche, alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai cittadini ed in particolare ai giovani che vogliono credere in una San Marino diversa, di fare altrettanto. Non abbiate paura, non fatevi convincere da favori o dissuadere da intimidazione, . Senza ambiguità. Perché il tempo delle giustificazioni è finito.



c.s. DOMANI - Motus Liberi Ufficio Stampa









