DOMANI - Motus Liberi: Gaetano Troina designato alla Suprema Magistratura

DOMANI - Motus Liberi: Gaetano Troina designato alla Suprema Magistratura.

Il Coordinamento Centrale del Partito ha designato il consigliere Gaetano Troina quale candidato alla Suprema Magistratura per il semestre 1° ottobre 2023 - 1° Aprile 2024. Questo onore non solo ci rende orgogliosi, ma segna un altro passaggio fondamentale nella storia della nostra forza politica. Giungere a ricoprire la massima carica dello Stato è infatti stimolo a proseguire la strada intrapresa lavorando come e più di prima, conferendoci la grande possibilità e responsabilità di portare avanti il nostro servizio nell’esclusivo interesse del Paese sin nelle più alte Istituzioni della Repubblica. Auguriamo al nostro Consigliere un proficuo lavoro al servizio della comunità.

DOMANI - Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: