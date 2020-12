Domani Motus Liberi: Giornata mondiale delle persone con disabilità: partiamo dai piccoli gesti

Riteniamo che esistano due modi per vivere l’appena trascorso 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità: lasciandola correre passivamente oppure cogliendola come occasione per alzare il livello di attenzione da parte di tutti, promuovendo un’azione di cambiamento culturale e ambientale di fronte a ciò che rappresenta una difficoltà quotidiana per oltre 250 famiglie sammarinesi. Nessuno può sentirsene lontano o distante: la disabilità qualche volta è annunciata ed altre volte no, cogliendo le vite all’improvviso e senza distinzione di genere, età e provenienza geografica, mostrandoci in tutta la nostra vulnerabilità. Come ha sottolineato Papa Francesco con il suo messaggio di intervento in occasione di questa giornata, "la fragilità appartiene a tutti". Per DOMANI - Motus Liberi sostenere l’inclusione delle persone con disabilità rappresenta una sfida per il futuro: il cambiamento va promosso attraverso una spinta culturale, fatta di attenzione nei piccoli gesti quotidiani o nel limitare gli ostacoli, ad esempio rimuovendo le barriere architettoniche su marciapiedi o passi carrai, oppure semplici attenzioni e mostrare cortesia nei confronti dei più deboli. La sfida, tuttavia, passa anche attraverso un’efficace azione di Governo, che deve porre in essere misure a tutela delle categorie più deboli ed avendo attenzione alle diverse tipologie disabilità, ognuna delle quali porta con sé delle necessità specifiche connesse, come la necessità di adeguare la propria abitazione o di supporto nella ricerca di un nuovo ed idoneo impiego, rendendo così possibile a tutti la partecipazione alla vita pubblica. In questa giornata, dunque, riconfermiamo la nostra volontà ed il nostro impegno nel continuare a lavorare per non lasciare sole ed inascoltate le persone che hanno bisogno di aiuto, arricchendo con nuove idee ed iniziative il nostro progetto “MAI PIÙ SOLI” presentato nei mesi scorsi e che al momento ci vede impegnati nel garantire un accesso facilitato all’edilizia residenziale per le persone con disabilità. Rivolgiamo infine il nostro pensiero ad un ragazzo che, con la sua tenacia e voglia di vivere, ha lasciato un segno importante nel nostro cuore: proprio in questa giornata così particolare è venuto a mancare Michael Antonelli, uno sportivo che il destino aveva duramente provato. Siamo sinceramente vicini ai familiari e ai conoscenti, unendoci al loro cordoglio. Storie come questa - siamo consapevoli ce ne siano tante - ci motivano nel portare avanti con determinazione i nostri progetti in favore di chi ha bisogno di aiuto, che consideriamo un dovere civico e sociale nei confronti della comunità, contribuendo a realizzare un modello-paese sempre più inclusivo.





DOMANI - Motus Liberi