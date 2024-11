Domani Motus Liberi Giovani: Cyberbullismo, una piaga da estirpare!

Il bullismo è sempre stato un male dilagante all’interno della società e ancora oggi molte persone si trovano spesso vittime di questo fenomeno. L’affermarsi delle nuove tecnologie digitali, internet e soprattutto dei social media ha creato nuovi “luoghi” notevolmente frequentati da noi giovani e che abitualmente riteniamo essere sicuri; tuttavia, l’errato utilizzo di questi strumenti, a volte in modo distorto e che deriva da una mancata consapevolezza delle possibili conseguenze che si possono causare, ha contribuito alla nascita di una nuova forma di bullismo digitale: il cyberbullismo. Il cyberbullismo consiste in offese, molestie, ricatti o forme di pressione che possono essere messe in atto da una o più persone nei confronti di un singolo o un di un gruppo. Si configura come un comportamento che avviene online e provoca un danno in chi lo subisce. Uno dei maggiori problemi è rappresentato dal fatto che molti cyberbulli possono approfittarsi del vantaggio che può garantire l’anonimato o comunque la protezione dello schermo ed è molto difficile risalire alla loro identità in questi casi. Questo fenomeno può colpire individui di ogni età, specialmente i soggetti più “fragili”: molto spesso riguarda adolescenti e preadolescenti. L’effetto del cyberbullismo sulle vittime è devastante, dal momento che mira all’autostima dell’individuo, il quale arriva a pensare di non valere più nulla, di non essere amato e accettato: nei casi più gravi esso può portare anche a scelte estreme, come autolesionismo o persino peggio. Per DOMANI – Motus Liberi il cyberbullismo è sempre stato, fin dall’inizio, un tema sensibile e già nella sua prima esperienza al Governo, più precisamente nel 2021, aveva depositato un progetto di legge per contrastare questo grave problema. Solamente il 29 marzo 2024 si è riusciti, dopo tanti incontri e confronti, ad ottenere che il Governo proponesse un decreto delegato (Decreto Delegato n.77/2024), che di fatto recepisce in gran parte il Progetto di Legge originario e il risultato dei confronti e della mediazione politica. Il Decreto stabilisce una serie di disposizioni per affrontare il fenomeno, dalla salvaguardia alla difesa dei minori, dalla loro preparazione fino a misure per intervenire, anche nell’ambiente scolastico. Finalmente il 25 ottobre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha ratificato questo Decreto, ampliando unanimemente la tutela anche ai fenomeni di bullismo più “classico”: si è quindi messo a disposizione della collettività uno strumento innovativo e tutelante, fortemente orientato in particolare sulla formazione e la prevenzione del fenomeno, che può più efficacemente essere contrastato con una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Per questo, come DOMANI – Motus Liberi Giovani riteniamo che il Decreto Delegato 31/10/2024 n. 164 (questa la numerazione assunta a seguito della ratifica) sia di essenziale importanza per una vita più sicura sui social network e su internet. Il mondo digitale non deve essere un luogo di pericolo per i ragazzi e le ragazze, ma una risorsa: una risorsa che li aiuti a crescere, a formarsi e a divertirsi in un ambiente protetto, lontani dal pericolo del cyberbullismo. Ma perché una tematica così importante, specialmente per la salvaguardia del mondo giovanile sammarinese, ovvero il Domani di questo Paese, ha impiegato così tanto tempo solo per essere attuata? Perché alcuni Partiti, quando è stato proposto il Progetto di Legge, lo hanno considerato di secondaria importanza e minimizzato? Non è forse ora che si pensi di più ad argomenti primari per la gioventù, invece di concentrarsi su continui “giochini di potere”? Ci auguriamo che si sappia imparare dagli errori commessi in questi anni e soprattutto che i cittadini di San Marino sappiano valutare e decidere chi veramente ha lavorato sempre per il bene della Repubblica. Per questo motivo ringraziamo i Consiglieri di D-ML e la Dirigenza del Partito, che sul fronte politico hanno fatto di tutto per proteggere e portare avanti un testo, secondo noi fondamentale, non arrendendosi di fronte alle difficoltà: questo dimostra che la determinazione e il coraggio, quando si lotta per qualcosa di giusto, premiano sempre.

