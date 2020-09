Domani Motus Liberi: il presidente si congratula per la nomina di Dolcini

Domani Motus Liberi: il presidente si congratula per la nomina di Dolcini.

Esprimo, a nome del Partito, piena soddisfazione e le più sincere congratulazioni per la nomina alla Suprema Magistratura del Paese del consigliere e Presidente del Gruppo Consiliare di DOMANI - Motus Liberi, Avv. Mirko Dolcini. L’espressione del primo Capo di Stato da parte del Partito non solo ci rende orgogliosi, ma segna un passaggio fondamentale nella storia della forza politica che rappresento. Giungere oggi a ricoprire la massima carica dello Stato, a poco più di due anni dalla nascita del Partito, è infatti stimolo a proseguire la strada intrapresa lavorando come e più di prima, conferendoci la grande possibilità e responsabilità di portare avanti il nostro servizio nell’esclusivo interesse del Paese sin nelle più alte istituzioni della Repubblica. È un onore. Questa è la missione che DOMANI - Motus Liberi e tutti i suoi membri hanno: fare del proprio meglio nella più ampia e controversa forma di servizio che esista - quella politica - e sono certo che il nostro primo Capitano Reggente sarà in grado, in un momento così difficile per la Repubblica, con grande serietà, coraggio e determinazione, di portare alti i valori profondi che muovono la nostra azione politica e che devono muovere l’intero Paese. Colgo l’occasione per augurare un buono e proficuo lavoro anche a Sua Eccellenza Alessandro Cardelli, per esprimere un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza Mirko Dolcini per il lavoro svolto nel ruolo di Presidente del Gruppo Consiliare del Partito ed infine per augurare un buon lavoro al consigliere Gaetano Troina che andrà a ricoprire tale ruolo nel semestre reggenziale che ha inizio.

Lorenzo Forcellini Reffi Presidente di DOMANI - Motus Liberi



I più letti della settimana: