Domani – Motus Liberi: In aula è emersa una crisi politica che maggioranza e governo non possono più nascondere

La giornata consiliare di lunedì ha restituito al Paese un quadro politico allarmante: una maggioranza divisa, un Governo attraversato da tensioni evidenti e contraddizioni ormai palesi, incapace di dare risposte chiare e unitarie su dossier cruciali per la Repubblica.

Nel corso dei lavori del Consiglio Grande e Generale, non è stata l’opposizione a sollevare il tema della crisi, ma esponenti della stessa maggioranza e del Congresso di Stato, che hanno apertamente parlato di mancanza di condivisione, di rapporti compromessi tra Governo e forze che lo sostengono, fino ad arrivare a evocare l’assenza delle condizioni politiche per proseguire serenamente la legislatura.

Dichiarazioni incrociate, smentite reciproche, richiami pubblici alla responsabilità e accuse di ambiguità hanno trasformato l’Aula consiliare in un luogo di regolamento di conti interno, offrendo ai cittadini e all’esterno del Paese l’immagine di un esecutivo fragile e disorientato. Un clima che ha trovato conferma negli interventi di più Segretari di Stato, che hanno ammesso difficoltà operative, mancanza di un vero piano di sviluppo e la necessità di una verifica politica che, a questo punto, appare non più rinviabile.

Particolarmente grave è quanto emerso in relazione alla vicenda dell’Ente Cassa di Faetano e, più in generale, al sistema delle decisioni su temi sensibili e strategici. A fronte di una situazione che ha già prodotto un evidente danno reputazionale internazionale, il Governo ha opposto un silenzio prolungato e risposte giudicate insufficienti anche all’interno della maggioranza.

DOMANI - Motus Liberi respinge con forza il tentativo di scaricare sull’opposizione la responsabilità di un dibattito che nasce chiaramente all’interno della maggioranza. La cosiddetta “questione morale” e il tema delle pressioni improprie non sono stati introdotti dai banchi dell’opposizione, ma da chi oggi governa.

Per queste ragioni abbiamo depositato un ordine del giorno che prende atto della gravità delle affermazioni emerse direttamente dai banchi della maggioranza e del Governo e impegna il Congresso di Stato ad attivare con urgenza ogni iniziativa necessaria a chiarire quanto dichiarato in Aula. In particolare, l’ordine del giorno chiede di verificare l’eventuale esistenza di pressioni, interferenze o condizionamenti impropri nei confronti del potere giudiziario, di Banca Centrale e degli organismi di vigilanza, di circostanziare i fatti eventualmente riscontrati individuando responsabilità e soggetti coinvolti, di adottare - se necessario - azioni legali o amministrative a tutela dello Stato e delle istituzioni, nonché di rafforzare le garanzie di autonomia, trasparenza e separazione dei poteri, riferendo tempestivamente al Consiglio sugli esiti delle verifiche.

Di fronte a una maggioranza che discute pubblicamente della propria tenuta e a un Governo che appare privo di una direzione condivisa, riteniamo non più eludibile una scelta di verità: continuare a negare l’evidenza significa prolungare una fase di paralisi politica che danneggia il Paese, la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini; è il momento di rendersi conto che questa maggioranza e questo governo non sono più in grado di amministrare efficacemente il Paese e inevitabilmente occorre tornare al voto. Ogni giorno in più, in queste condizioni, è occasione di imbarazzo per i cittadini.



Comunicato stampa

