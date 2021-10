Domani - Motus Liberi: Isole ecologiche, l'impegno oggi per lo sviluppo di domani

DOMANI - Motus Liberi vuole ringraziare tutti i cittadini che hanno firmato e sostenuto l’istanza d’Arengo presentata dal Partito, oggi concretizzata attraverso la predisposizione e collocazione di isole ecologiche nei Centri Storici di San Marino e Borgo Maggiore.

Le dimensioni della Repubblica, sia territoriali che in termini di incidenza politica internazionale, non consentono al Paese di essere determinante nel duro ed urgente lavoro di salvaguardia e ripristino del sistema ecologico a livello globale, ma San Marino può comunque dare il suo contributo ed essere un buon esempio nell’adozione di efficaci politiche ambientali, anche partendo da piccoli accorgimenti.

Per questo il Partito si è fatto promotore e portavoce di diversi operatori e cittadini, ritenendo essenziale rivolgere alla politica un forte invito ad adottare regole in materia maggiormente incisive, volte anche ad educare e sensibilizzare la cittadinanza ed i visitatori al rispetto dell’ambiente, ivi inclusi piccoli ma fondamentali gesti di civiltà. Queste isole ecologiche hanno infatti lo scopo di evitare che i rifiuti vengano lasciati fuori dai locali durante la notte e, prossimamente, i contenitori verranno nascosti all’interno di una struttura di contenimento, progettata dagli studenti dell’Università di San Marino per ridurne l’impatto visivo.

Sino ad oggi progetti concreti, necessari per ricostruire un’identità economica alla nostra Repubblica, hanno latitato e risulta sempre più urgente procedere, con coraggio e rimuovendo ogni ostacolo, con il progetto di sviluppo del Paese: le categorie economiche lo richiedono a gran voce e noi lo riteniamo sempre più fondamentale. Non si possono infatti perdere occasioni uniche ed irripetibili per San Marino, che devono essere sempre valutate con oggettività, per la loro importanza, ricaduta sociale e il concreto contributo al Paese.

Nonostante le difficoltà, infatti, DOMANI - Motus Liberi lavora sempre con spirito propositivo: anche in questo caso, quindi, salutiamo con soddisfazione l’installazione delle nuove aree per la raccolta dei rifiuti, le quali vanno a garantire un maggior decoro nei luoghi di interesse turistico e commerciale: una precisa volontà che abbiamo sostenuto con forza e che oggi è divenuta realtà.

Un passo importante che ci proietta verso sfide più grandi, alle quali non faremo mancare il nostro apporto: non esiste infatti un Domani senza il forte impegno dell’oggi in tutti i settori, a cominciare dall’ambiente che rappresenta un tema sentito da ciascuno e sempre più attuale.





Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi

Il Presidente

Lorenzo Forcellini Reffi





