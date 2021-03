Domani Motus Liberi: l'investimento migliore per il futuro, i nostri giovani

Domani Motus Liberi: l'investimento migliore per il futuro, i nostri giovani.

Questo lo slogan scelto da DOMANI - Motus Liberi ed oggetto di uno specifico ordine del giorno che il Consigliere Michela Pelliccioni ha presentato e depositato con la condivisione di tutte le forze politiche durante il comma Comunicazioni della sessione in corso del Consiglio Grande e Generale. Un risultato che dimostra grande attenzione sul tema, con un mandato rivolto al Governo, ed in particolare al Segretario all’Istruzione e Cultura, per proporre l’attivazione del maggior numero possibile di servizi/attività extra scolastiche, con l’ausilio delle nuove tecnologie e finalizzati a fornire adeguato supporto ai disagi che i nostri giovani stanno vivendo a causa delle limitazioni sociali legate alla pandemia da Covid-19, determinati dall’interruzione della quotidianità, dalla convivenza forzata in spazi ristretti e dalle esperienze di malattia e lutto. Proprio la tecnologia potrebbe offrire nuove opportunità d’incontro, ne sono esempio alcuni progetti avviati in via sperimentale nella vicina Italia, denominati “dopo scuola digital” per mettere in contatto giovani che necessitano di un servizio dopo scuola, con l’aiuto di studenti universitari disponibili a svolgere gratuitamente un servizio informale e non professionale di formazione, insegnamento, assistenza didattica, attraverso una piattaforma digitale. L’ordine del giorno ha anche evidenziato, richiedendone il potenziamento anche da remoto, il positivo avvio di un servizio di supporto psicologico, denominato “spazio d’ascolto” che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ha interessato nello specifico: scuola media inferiore, scuola media superiore, CFP, sviluppato mediante la disponibilità di colloqui da parte di professionisti esperti fisicamente presenti presso i singoli plessi, nella misura di una mattinata a settimana. “Investire sui giovani significa investire sul nostro futuro e sul futuro del nostro Paese” è il richiamo del Consigliere Pelliccioni e va sviluppato attraverso la reciprocità, il prendersi cura dei ragazzi, coltivando le nuove generazioni, senza lasciarli soli e sfruttando il vero potenziale delle nuove tecnologie, anche per riscoprire la nostra socialità, in un contesto erratamente indirizzato alla massimizzazione del profitto personale. Viviamo il presente e costruiamo il DOMANI, insieme ai nostri giovani.

Domani Motus Liberi

