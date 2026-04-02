Domani - Motus Liberi: la voce del Paese anche nel dibattito internazionale sull’accordo UE

DOMANI - Motus Liberi continua a distinguersi come interlocutore credibile ed autorevole anche nel contesto internazionale, portando all’attenzione dei principali media europei le questioni strategiche per il futuro della Repubblica di San Marino. In questo quadro si inserisce l’intervista rilasciata dal nostro Consigliere Mirko Dolcini al principale consorzio radiotelevisivo pubblico tedesco ARD 1, nell’ambito di un servizio giornalistico dedicato a San Marino e al percorso di associazione con l’Unione Europea. Nel suo intervento, Dolcini ha posto con chiarezza una questione centrale: l’impatto dell’accordo di associazione rischia di essere sottovalutato se non accompagnato da un serio e strutturato processo di informazione e formazione rivolto a tutti i settori sociali e produttivi del Paese. Una lacuna che, se non colmata, potrebbe compromettere la reale capacità del sistema sammarinese di affrontare le sfide derivanti dall’integrazione europea. DOMANI - Motus Liberi ribadisce quindi la propria storica posizione in materia sin dal 2018: vi è la necessità di un approccio responsabile e trasparente, che metta al centro cittadini e operatori economici, garantendo piena consapevolezza rispetto alle implicazioni dell’accordo. In questa prospettiva, Dolcini ha inoltre evidenziato con forza l’esigenza, tanto etica quanto funzionale, di prevedere un effettivo coinvolgimento popolare attraverso un referendum confermativo di iniziativa consiliare. Una scelta che rappresenterebbe non solo uno strumento di legittimazione democratica, ma anche un momento fondamentale di partecipazione e condivisione per il futuro del Paese. DOMANI - Motus Liberi continuerà a sostenere con determinazione una linea politica chiara: informare, coinvolgere e responsabilizzare la cittadinanza nelle scelte strategiche che riguardano San Marino, anche quando queste si sviluppano su scenari internazionali.

c.s. DOMANI - Motus Liberi









