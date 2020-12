Domani – Motus Liberi: lettera a un lettore

Siamo davvero contenti di apprendere, da un noto giornale on-line, che tanti suoi lettori ci seguono assiduamente ed osservano attentamente il nostro operato: abbiamo sempre spronato i nostri sostenitori a segnalarci le loro opinioni per impostare un lavoro sempre più condiviso e costruttivo. A tal proposito ricordiamo che, a tale scopo, i nostri contatti sono a disposizione sulla nostra pagina web e i nostri canali social: non comprendiamo quale sia la motivazione, senza prima aver contattato noi per chiedere chiarimenti, che porti a pubblicare direttamente lettere sui giornali. Precisato quanto sopra, oggi abbiamo con curiosità appreso di un altro nostro sostenitore- lettore, che dopo aver ascoltato gli interventi di buon senso dei nostri “giovani” Consiglieri sulla prima lettura del progetto di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato (teniamo a segnalare, a tal proposito, che non ve ne sono stati, proprio in attesa di vedere il testo nel formato definitivo), li ha trovati contraddittori rispetto ad alcune delibere di consulenze del Congresso di Stato. In particolare, si fa riferimento alla delibera n. 10 del 29 giugno 2020 relativa alla Segreteria di Stato per l’Industria Artigianato e Commercio, avente ad oggetto la consulenza per la predisposizione di un piano nazionale di sviluppo economico a lungo termine, che incide sul bilancio dello stato per Euro 100.000,00. Rimaniamo in verità sorpresi relativamente a questo rilievo, per alcuni aspetti che ci sembra opportuno precisare:

 in primo luogo non ci pare che sia l’importo di Euro 100.000,00 a “pesare” sul bilancio dello Stato, specialmente tenuto conto che si tratta dell’elaborazione di un piano nazionale di sviluppo economico a lungo termine (“San Marino 2030”);

 in secondo luogo non comprendiamo dove sia l’anomalia nell’aver conferito l’incarico a “NOMISMA Società di Studi Economici S.p.A.”, nota società di consulenza strategica per realtà pubbliche e private da oltre 35 anni nonché partecipata da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (tutti gli azionisti sono riportati su https://www.nomisma.it/chi- siamo/organigramma/ ), che ha messo a disposizione ben otto professionisti di alto livello tra cui professori universitari, e della Dott.ssa Elisa Zafferani, nota e preparata professionista sammarinese;

 da ultimo, assicuriamo che i nostri “giovani” consiglieri sono perfettamente a conoscenza dei dettagli del progetto, condividendone l’impostazione e l’importanza strategica per il futuro del nostro Paese: ci è molto chiara la differenza tra una spesa e un investimento.

Certi di aver soddisfatto la curiosità del lettore, confermiamo come in ogni circostanza la nostra piena disponibilità ad ogni chiarimento e specifica, nell’ottica della massima trasparenza e correttezza.

c.s. Lorenzo Forcellini Reffi

Presidente di DOMANI - Motus Liberi