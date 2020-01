DOMANI - Motus Liberi nomina il nuovo Presidente

Nella serata di giovedì 23 gennaio si è riunita l'Assemblea degli aderenti di DOMANI - Motus Liberi, che ha nominato all'unanimità il nuovo Presidente del Partito, Lorenzo Forcellini Reffi, il quale ha accettato l’incarico con entusiasmo ed ha illustrato il programma delle future attività del Partito, dirette a sviluppare programmi e progetti nell'interesse dei Sammarinesi. La variazione è avvenuta a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente uscente, Fabio Righi, stante l'intervenuta incompatibilità ai sensi dello Statuto del Partito conseguentemente alla nomina quale Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio. L'Assemblea è stata altresì un'occasione per confrontarsi su alcuni temi specifici e di attualità con i membri del Consiglio Grande e Generale di DOMANI - Motus Liberi e per fissare i prossimi obbiettivi da raggiungere grazie all'apporto fondamentale di tutti gli aderenti e dei cittadini. Il Partito inizia una nuova fase della propria storia, onorato per la fiducia e le responsabilità che gli elettori gli hanno concesso alle scorse elezioni, orgoglioso della propria identità e dei valori espressi e rappresentati, ribadendo di essere strumento al servizio della cittadinanza: solo in questo modo possiamo costruire insieme il nostro Domani!



