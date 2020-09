Domani – Motus Liberi: Pieno sostegno al programma di governo

Domani – Motus Liberi: Pieno sostegno al programma di governo.

Con estremo imbarazzo ci troviamo oggi costretti a dover replicare ad articoli di giornale rispetto ad argomenti protetti da riservatezza e segretezza istituzionale che, tuttavia, in modo sistematico e sistemico, prendiamo atto, vengono divulgati in tempo reale.

Ciò premesso, essendo stati chiamati in causa in modo del tutto strumentale, in questa sede ed in questa fase è per DOMANI - Motus Liberi fondamentale ribadire che nessun ripensamento, finanche alcun tentennamento, è sorto nel Partito o nei propri membri nel voler raggiungere gli obiettivi previsti dal programma di Governo, volti alla ripresa ed al rilancio sano ed onesto della Repubblica di San Marino ed in cui il Partito crede fermamente.

Ciò doverosamente chiarito, a scanso di equivoci e ad onor del vero, al di là di ogni ragionevole ed irragionevole dubbio, teniamo a sottolineare rispetto alle notizie apparse sugli organi di stampa che coinvolgono il Consigliere Andruccioli, che il Partito ha piena fiducia nelle competenze, nella capacità di ragionamento e di analisi di ogni suo singolo esponente.

Per tale motivo abbiamo la ferma certezza che ogni azione non sia stata posta in essere con la volontà di screditare la maggioranza di cui si fa parte, ma sulla base dell’unico criterio che guida la nostra azione politica: il buon senso, volto alla tutela massima del Paese e della Repubblica, tutela che merita sempre valutazioni ponderate, caute ed attente, nell’assunzione di qualsiasi decisione, non volendo con ciò astenersi dall’assumere tutte le scelte necessarie nell’esclusivo e supremo interesse del Paese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Domani - Motus Liberi

I più letti della settimana: