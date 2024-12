Domani Motus Liberi: portare avanti l’impegno contro la corruzione. Per una politica trasparente e responsabile

In occasione della Giornata Internazionale della Lotta alla Corruzione, come DOMANI – Motus Liberi vogliamo rinnovare il nostro impegno per promuovere trasparenza, integrità e responsabilità nelle istituzioni sammarinesi. Il nostro Paese ha bisogno di una politica che sappia dare l'esempio, dimostrando coraggio nell'affrontare i problemi che minano la fiducia dei cittadini. In particolare, siamo convinti che una seria battaglia contro la corruzione debba essere in cima all'agenda politica sammarinese, passando attraverso l'esame e l'approvazione di misure concrete non più rinviabili. In questo senso abbiamo previsto anche nel nostro programma per le scorse elezioni politiche l’obiettivo di rivedere alcune disposizioni relative alla figura del Consigliere ed in generale degli esponenti politici, con ciò facendo anche riferimento alla necessità di procedere ad una parziale revisione del codice etico dei consiglieri, prevedendo anche sanzioni (ad oggi sostanzialmente inesistenti) per i parlamentari che non rispettano le regole, in particolare in situazioni di conflitto di interessi. Questo risulta ancor più necessario alla luce delle raccomandazioni recentemente presentate a San Marino dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), che ha evidenziato l'importanza di approvare provvedimenti funzionali a prevenire la corruzione e promuovere l'integrità dei processi decisionali. Ad oggi, infatti, l’obbligo di dichiarare beni, interessi e redditi risulta fortemente limitato, con l'impossibilità di mettere mano a verifiche puntuali ed efficaci. Oltre al miglioramento dei codici di condotta, DOMANI – Motus Liberi ritiene indispensabile avviare corsi di informazione periodica su etica e prevenzione della corruzione per esponenti politici e funzionari, nonché introdurre misure di protezione per le persone di buona volontà che, con coraggio e spirito civico, segnalano irregolarità. DOMANI - Motus Liberi crede fermamente che la trasparenza non debba restare solo un semplice slogan, ma che al contrario costituisca un principio cardine del buon governo. Per questo, lavoriamo affinché San Marino torni ad essere un luogo in cui i cittadini possano tornare a guardare con fiducia alle istituzioni. Solo così possiamo creare un modello politico capace di ispirare fiducia, allontanando lo spettro di collusioni o favoritismi che potrebbero compromettere l'equa erogazione dei servizi pubblici. In un contesto internazionale dove la corruzione rimane una piaga diffusa, San Marino ha l’opportunità di distinguersi attraverso azioni concrete e coraggiose, unendo tutte le forze politiche e sociali che vogliano contribuire a costruire una Repubblica più equa, trasparente e democratica.

