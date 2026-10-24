Domani Motus Liberi: "Quando i cittadini chiamano, la politica ha il dovere di rispondere"

Domani Motus Liberi: "Quando i cittadini chiamano, la politica ha il dovere di rispondere".

DOMANI - Motus Liberi ringrazia il Comitato “I Capi Famiglia” per l'invito alla serata pubblica dedicata al referendum sull'Accordo di associazione con l'Unione Europea. Un'occasione importante di confronto diretto con la cittadinanza, alla quale abbiamo partecipato con convinzione, risultando l'unica forza politica del parlamento presente, nonostante l'invito fosse stato rivolto a tutti i partiti e movimenti. Per noi la politica è prima di tutto responsabilità. E quando sono i cittadini a chiamare, chi ha scelto di rappresentarli ha il dovere di esserci. Sempre. Anche quando il confronto può risultare scomodo, anche quando le domande sono difficili, anche quando sarebbe più semplice non presentarsi. La serata ci ha consentito di ribadire con chiarezza la nostra posizione sull'Accordo di associazione, affrontare dubbi e perplessità e illustrare come DOMANI – Motus Liberi avrebbe gestito un dossier di portata storica per il futuro della Repubblica. Un dossier che, a nostro giudizio, il Governo ha affrontato con preoccupante superficialità, senza un'adeguata visione strategica, senza una seria programmazione delle ricadute economiche e sociali e senza preparare concretamente il Paese ai cambiamenti che lo attendono. Non si tratta di essere favorevoli o contrari all'Europa per principio. Si tratta di comprendere quale futuro vogliamo costruire per San Marino, con quali strumenti, con quali garanzie e soprattutto con quale capacità di tutelare i nostri interessi nazionali. Un appuntamento tra i più importanti del secolo avrebbe richiesto ben altra lungimiranza, preparazione e capacità di governo. Invece, oggi, il Paese si trova a discutere di scelte fondamentali senza che sia stata presentata una compiuta strategia di sviluppo e di accompagnamento alla loro attuazione. È questa la responsabilità politica che contestiamo all'attuale maggioranza: non aver saputo trasformare un passaggio storico in un progetto chiaro, consapevole e condiviso per il futuro della Repubblica. Continueremo a sostenere il diritto dei sammarinesi a essere informati, coinvolti e chiamati a esprimersi attraverso lo strumento referendario su una scelta destinata a incidere profondamente sul futuro del nostro Stato. Perché il futuro di San Marino non può essere deciso chiedendo ai cittadini soltanto di fidarsi. Deve essere costruito mettendoli nelle condizioni di conoscere, comprendere e scegliere.



c.s. DOMANI - Motus Liberi



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