Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE: "Chiarezza subito sulla GdT"

Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE: "Chiarezza subito sulla GdT".

Le notizie di cronaca che arrivano dalla Giochi del Titano sono molto preoccupanti. Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE, ritengono necessario, data la gravità degli avvenimenti, di avere già la prossima settimana un riferimento del Congresso di Stato nella sede istituzionale più opportuna. La richiesta dei movimenti di opposizione è un atto minimo di chiarezza e trasparenza verso un’inchiesta penale che coinvolge una serie di figure apicali della Giochi del Titano S.p.A. con ipotesi di reati molto pesanti. Il comunicato stampa del governo è assolutamente insoddisfacente rispetto a una vicenda allarmante nei contenuti, di fronte alla quale - data la proprietà pubblica della società - è impossibile rimanere indifferenti e non può essere chiusa nel segreto delle stanze del governo o dei soliti studi legali dei potenti del Paese. Sarà un caso, ma Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE, rilevano come il tutto accade all’interno della delega politica del Segretario di Stato per le Finanze, quello che mantiene il segreto sul settore finanziario. Ci piacerebbe sapere se il Decreto Delegato 129/2026, in particolare l’articolo 1, in cui si fa riferimento ai prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette a controllo pubblico e alla adeguata verifica, ha qualche attinenza con quanto sta accadendo nella Giochi del Titano. Sarebbe opportuno conoscere se qualcuno nel governo era già a conoscenza delle indagini penali e se qualcuno si è attivato per rallentarle. In ultimo ci si permetta un pensiero ai dipendenti della società rispetto ai quali Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE, esprimono vicinanza auspicando che le autorità preposte possano accertare con chiarezza i fatti e che i vertici della società con solerzia, trasparenza e senza condizionamenti del governo, possano garantire continuità aziendale, verificare se i presidi interni di controllo e antiriciclaggio hanno funzionato e attivando tutti gli interventi affinché fatti del genere, assolutamente inaccettabili, non possano più ripetersi. Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE attendono quindi di conoscere già da lunedì se il governo risponderà a questa doverosa richiesta di informativa. In caso contrario, vista la gravità dell’accaduto e delle ripercussioni in termini economici e di immagine per il Paese, valuteranno i passi più opportuni, nell’ottica della trasparenza e della tutela di un asset economico, al momento, molto rilevante per lo Stato.

c.s. Domani Motus Liberi, Repubblica Futura, RETE

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