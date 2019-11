Domani – Motus Liberi: Serata pubblica di presentazione dei candidati e del programma di governo

Il sostegno della cittadinanza è la nostra forza, ciò che dà vigore ai nostri progetti e ci consentirà di realizzarli. Parlare ieri sera del nostro programma di fronte ad un Teatro Titano pieno, platea e loggione fino all’ultimo piano, è stato per noi emozionante ed estremamente motivante.

Nessuno di noi è un supereroe, la nostra squadra di candidati è composta da persone che la mattina vanno a lavorare, uomini e donne pronti a combattere insieme. Siamo appassionati, siamo decisi e convinti che il Paese abbia bisogno di un reale cambio di passo.

Ci siamo resi conto che questo metodo di lavoro, travolgente ed innovativo, dia fastidio ad un vecchio modo di fare politica, che in ogni modo sta cercando di ostacolare e delegittimare il nostro progetto: se almeno il 5% della cittadinanza non ha ancora compreso che qualcuno ha scommesso contro di noi e contro il Domani della Repubblica, e vi possiamo garantire che è così, stiamo soltanto perdendo tempo. Ma noi crediamo che le cose andranno diversamente, noi scommettiamo sul buonsenso dei cittadini.

Fare le cose per bene. Fare le cose per bene nell'ambito più nobile e controverso che esiste, l'ambito politico. Il nostro disegno sulla San Marino di Domani è in lavorazione da anni, lo abbiamo visto crescere e studiato giorno dopo giorno, grazie al fatto che ogni persona che ha aderito ha anche donato qualcosa di sé. Donato, non prestato e nemmeno comprato. C'è chi ha dato idee, chi ha dato cuore, chi ha dato organizzazione, chi ha dato voce, chi ha dato parole, chi ha dato ore di sonno, chi ha dato progetti, chi ha dato competenze, chi ha dato sostegno, chi ha dato coraggio. Coraggio di credere in un'idea di Paese, coraggio di voler trasformare quell'idea in realtà.

Questo è DOMANI - Motus Liberi e nessuno riuscirà mai a portarcelo via: il Domani è ad un passo, noi siamo pronti, aiutateci a costruirlo!

